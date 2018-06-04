Kocaman kararını verdi! 2 gün sonra...
Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman'ın İngiltere'de kızının yanında olduğu ve kongre için önceki gün döndüğü için henüz istifasını vermediği, sarı lacivertlilerin yeni başkanı Ali Koç'a kapsamlı bir rapor verdikten sonra istifasını bizzat Koç'a vereceği belirtildi.
Sözleşmesindeki yaklaşık 8 milyon TL'lik tazminattan da feragat edecek olan Kocaman raporunda geçen yıl kaybedilen şampiyonluğun nedenlerini ve takımdaki eksiklikleri bildirecek. Bu görüşmenin çarşamba günü gerçekleşmesi bekleniyor.
Koç, seçim çalışmaları sırasında yaptığı açıklamada, "Kocaman benim de çok sevdiğim bir teknik adam. Onunla çalışmayı ben de çok arzu ediyorum. Ancak taraftarların da sesine kulak vermem gerekiyor." demişti.
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