Kocaman: Filipovic, Ali Çamdalı ve Selim Ay Galatasaray maçında yok
Aykut Kocaman, Galatasaray maçı öncesi yaptığı açıklamada "Filipovic, Ali Çamdalı ve Selim Ay aramızda olamayacak." dedi.
Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Galatasaray sınavı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Aykut Kocaman, yaptığı açıklamada "Galatasaray ile zor bir maça çıkacağız. 10 maçtır galibiyet alamadık, Konyaspor olarak Galatasaray'a karşı da uzun zamandır kazanamıyoruz. Bu serileri bitirmek istiyoruz. Galatasaray ise şampiyonluk için her maçı kazanmak zorunda ama kolay maç olmayacak. Skor ne olursa olsun yapabildiklerimizi tekrar hatırlayarak kuvvetli bir oyun oynamalıyız. Filipovic, Ali Çamdalı ve Selim Ay aramızda olamayacak. Maç saatine kadar uzun süre var. Umarım sakatlık olmaz." ifadelerini kullandı.
Atiker Konyaspor'da Galatasaray mesaisi devam ediyor...
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