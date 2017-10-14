Süper Lig'in 8. haftasında yarın sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe mutlak 3 puan parolasıyla bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman ise takımın hücum bölgesinde daha etkili olması için bir takım ayrıntılar üzerinde çalışıyor.

​DOĞRU POZİSYONDA DOĞRU ŞUT!

Takımının ceza sahası çevresinde çok fazla top dolaştırdığını, şut imkanı doğduğunda bunun kullanılmadığını tespit eden Kocaman, Sarı-Lacivertli futbolculardan bu konuda daha cesur olmalarını istedi.

​DÖNEN TOPLARI DA TAKİP EDİN

Kocaman, oyuncularına "Kaleye şut çekmekten çekinmeyin. Ve şut çekildiğinde de topu takip edin. Dönen toplarda bu şekilde etkili oluruz. İlk denemeler başarısız olunca da hemen vazgeçmeyin" dedi.

​ADAM PAYLAŞIMINA DİKKAT!

Aykut Kocaman özellikte Mehmet Ekici, Giuliano ve Valbuena'dan isabetli şut beklediğini söyledi. Kocaman ayrıca duran toplarda da dikkatli olunmasını, adam paylaşamının çok iyi yapılmasını da istedi. (Takvim)