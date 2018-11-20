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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
Tarık DEMİR
20.11.2018 - 21:40, Son Güncelleme:

Kocaman detay! Süper Lig'in zirvesinde...

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Kocaman detay! Süper Lig'in zirvesinde...

Aykut Kocaman'ın gelişi Konya'da büyük heyecan yaratırken tecrübeli teknik adamın Süper Lig performansına dair son sekiz maç detayı fark yarattı. Kocaman Süper Lig'deki son sekiz maçında sekiz galibiyet aldı.

Süper Lig'de 2017-2018 sezonunun bitimiyle Fenerbahçe'den gönderilen Aykut Kocaman, ligin 13. haftasına
yeni takımıyla çıkacak. Kocaman, Fenerbahçe'den önce çalıştırdığı Atiker Konyaspor'a tekrar döndü.

ZİRVEDE KOCAMAN SERİ
53 yaşındaki çalıştırıcı, sarı lacivertliler ile çıktığı son sekiz maçı kazanarak önemli bir başarıya imza atmıştı. Süper Lig'de çıktığı son sekiz maçını kazanan Kocaman, şu an ligde görev yapan 18 teknik direktör
arasında en uzun galibiyet serisine sahip tek isim konumunda.

Aykut Kocaman'ın yeni takımı Konyaspor ise, ligde geride kalan 12 haftayı 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 3
yenilgiyle 9. sırada 17 puanla tamamladı. Yeşil beyazlılar önceki sezon Türkiye Kupası'nda final takımı
finale taşıyan Kocaman'ın gelişiyle hedef yükseltti.

Kocaman detay Süper Ligin zirvesinde...

YENİLMEZ AVCI
Son olarak ligin 2. haftasında Kasımpaşa'ya deplasmanda 2-1 mağlup olan Abdullah Avcı'lı Medipol
Başakşehir ise bu sezon son 10 maçında yenilgi yüzü görmeyen takım olarak dikkat çekiyor. Tecrübeli
teknik adam takımıyla son 4 maçından 3 puanla ayrılırken son 10 maçta hanesine 24 puan yazdırdı ve bu
alanda Aykut Kocaman'ın ardından ikici sırada yer aldı.

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