Kocaman detay! Süper Lig'in zirvesinde...
Aykut Kocaman'ın gelişi Konya'da büyük heyecan yaratırken tecrübeli teknik adamın Süper Lig performansına dair son sekiz maç detayı fark yarattı. Kocaman Süper Lig'deki son sekiz maçında sekiz galibiyet aldı.
Süper Lig'de 2017-2018 sezonunun bitimiyle Fenerbahçe'den gönderilen Aykut Kocaman, ligin 13. haftasına
yeni takımıyla çıkacak. Kocaman, Fenerbahçe'den önce çalıştırdığı Atiker Konyaspor'a tekrar döndü.
ZİRVEDE KOCAMAN SERİ
53 yaşındaki çalıştırıcı, sarı lacivertliler ile çıktığı son sekiz maçı kazanarak önemli bir başarıya imza atmıştı. Süper Lig'de çıktığı son sekiz maçını kazanan Kocaman, şu an ligde görev yapan 18 teknik direktör
arasında en uzun galibiyet serisine sahip tek isim konumunda.
Aykut Kocaman'ın yeni takımı Konyaspor ise, ligde geride kalan 12 haftayı 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 3
yenilgiyle 9. sırada 17 puanla tamamladı. Yeşil beyazlılar önceki sezon Türkiye Kupası'nda final takımı
finale taşıyan Kocaman'ın gelişiyle hedef yükseltti.
YENİLMEZ AVCI
Son olarak ligin 2. haftasında Kasımpaşa'ya deplasmanda 2-1 mağlup olan Abdullah Avcı'lı Medipol
Başakşehir ise bu sezon son 10 maçında yenilgi yüzü görmeyen takım olarak dikkat çekiyor. Tecrübeli
teknik adam takımıyla son 4 maçından 3 puanla ayrılırken son 10 maçta hanesine 24 puan yazdırdı ve bu
alanda Aykut Kocaman'ın ardından ikici sırada yer aldı.
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