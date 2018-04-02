'Kocaman da şaşırıyordur'
İlk yarı Fenerbahçe'nin 3-0 önde kapadığı Kayserispor maçının devre arasında Ahmet Ercanlar değerlendirmelerde bulundu.
İlk devreye fırtına gibi giren bir Kayserispor ve 12. dakikada Fenerbahçe 2-0 önde. Mehmet Topal’ın nefis pasını Soldado öylesine klas yakalayıp gol vuruşunu da bir o kadar iyi yapınca maçın başındaki Kayseri fırtınası dindi ve Fenerbahçe devreye girdi. Aatif’in golü de çok klastı.
Fenerbahçe’nin genlerine kontrol işlemiş. 2-0’dan sonra vurup geçecekken rölantiye geçtiler. Keyif azaldı ama kazanmak garanti oldu. Bir de devre sonunda Soldado’nun golü gelince iş bitti..
Sezonun en zor deplasmanı denilecek maçta Fenerbahçe çok rahat kazanıyor. Kocaman da şaşırıyordur. Sürekli değişen bir futbol. Bakalım haftaya ne göreceğiz
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