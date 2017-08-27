Kocaman bunu hesap etmeliydi...

Josef'in oynamaması transfer ile ilgili olabilir mi?

Kocaman’ın Josef’i oynatmayışı iki anlama geliyor. West Bromwich Albion’dan gelen 11 milyon Euro’luk teklifin masada durması nedeniyle gidebilir mesajı olabilir. İkinci şık ise çok eleştirilen Mehmet Topal, Josef ikilisinin artık bozulmuş olduğunu göstermek istemesi. Ozan bu ikiliye göre nispeten daha hücumcu bir oyuncu.

Volkan tercihini nasıl buluyorsun?

Kocaman bir türlü Kameni’ye güvenemedi. Volkan birkaç hafta dinlenip kendine gelse çok daha iyi olacak. Ya bugün de hatalı bir gol yerse ne olacak? Kocaman bunu mutlaka hesap etmeliydi.

BU MAÇIN ÖNEMİ NEDİR?

Bu maç Fenerbahçe için çok erken bir kader maçı olacak.Sezona bu kadar kötü başlamaları ve yedikleri saçma sapan gollerden sonra herkes için kendini affettirme karşılaşması. Soldado ve Guiliano ilk kez 11’de oynayacaklar. Bakalım bu karşılaşmada sarı lacivertliler kendilerini affettirebilecekler mi?