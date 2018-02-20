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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol Kocaman: "Bu futbolla şampiyon olamayız"
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Futbol
20.02.2018 - 10:24, Son Güncelleme:

Kocaman: "Bu futbolla şampiyon olamayız"

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İki farklı üstünlüğün mutluluğuyla soyunma odasına giren futbolcular, Aykut Kocaman’ın hışmıyla karşılaştı. F.Bahçe’nin hocası, “Bu futbolla şampiyon olamayız. Bir geçen haftaya bakın bir de bu maça! Bu oyun bize yetmez” dedi.

Başakşehir karşısında Fenerbahçe kusursuz bir oyun sergilerken, Abdullah Avcı’ya karşı tüm taktik planları tutan teknik direktör Aykut Kocaman da 3 puanın baş mimarı olarak gösterilmişti.

Alanyaspor maçında ise Kanarya, skor olarak rahat bir galibiyet elde etse de ilk yarı sergilenen futbol, teknik heyette tedirginlik yarattı. Mücadelenin devre arasında takım soyunma odasına 2-0 önde girerken, 2 farklı üstünlüğün mutluğunu yaşayan futbolcular, bir anda teknik direktör Aykut Kocaman’ın hışmıyla karşılaştı.

‘BAŞKA BİR RAKİP CEZAYI KESER’

Öğrencilerini sert bir şekilde uyaran Kocaman, “Bu futbolla şampiyon olamayız. Kendinize gelin. Bir geçen hafta oynadığımız oyuna bir de bugüne bakın. Rakibe bu kadar pozisyon verirsek, oyun planımızdan bu kadar uzaklaşırsak bugün olmazsa başka bir rakip cezamızı keser” ifadelerini kullandı. Oldukça sinirli gözüken Kocaman maç sonunda da oyuncularını daha yumuşak bir üslupla da olsa telkin etti.

TAKIM DA HOCAYA HAK VERDİ

Sadece 45 ve 65. dakikalar arasında doğru futbol oynadıklarını ifade eden deneyimli hoca, şampiyonluk yarışında final virajına girildiğini ve artık böyle konsantrasyon eksikliklerine tahammül olmadığının da altını çizdi. Özellikle devre arasında ilk aşamada oldukça şaşıran futbolcular daha sonra teknik direktörlerine hak verdi. Bunun etkisiyle de ikinci yarıya daha iyi başlayan futbolcular ikinci 45 dakikada kalelerinde hiç pozisyon vermediler. (Habertürk)

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