Kocaman bir şeyleri değiştirmek zorunda! Çünkü...

İşte, Uğur Meleke'nin zorlu 90 dakikayla ilgili görüşleri...

- Fenerbahçe’nin kaleci pozisyonu dışında Kayseri’yle berabere kalan 11’le maça başlaması doğru mu?

- Bana enteresan geldi doğrusu. Evet, savunmada fazla değişiklik kabiliyetiniz yok ama ön taraftaki gri görüntüyü çözmek için bir arayış kadrosu bekliyordum ben. Giuliano’nun birkaç haftadır görüntüsü Souza’dan farksız değil. Ama ondan beklenen sahaya yetenek koyması.



- Neyi değiştirebilirdi Kocaman?

- Tabii ki neyi değiştirebileceğini en iyi o bilir ama yeni bir şeyler denemek zorunda. Soldado-Janssen’ı bir arada kullanmayı deneyemez mi mesela? Ya da orta üçlüye Alper takviyesini? Hatta daha radikal çözümler de elektro şok etkisi yapabilir: Beklerde Dirar-Isla, ya da sol bekte Alper. Bir şeyleri değiştirmesi şart bence.



- Kameni’nin yedek kalışını nasıl değerlendiriyorsunuz?

- Kayseri maçında yenen hangi golde Kameni’nin hatası vardı ki, ben anlayamadım. Neto’nun gol atacağını mı tahmin etmeliydi mesela? Bir başka dikkat çekici gelişme de geçen hafta kadro dışı olan Aatif’ın bu kez 21’e girmesi. Kamuoyunun dikkatini çekmemiştir belki ama Oğuz Kağan kadrodan çıkmış, Aatif 21 kişi içine girmiş.