Kocaman bir gurur
2010-13 yılları arasında F.Bahçe’ye 1 lig, 2 Türkiye Kupası kazandıran Aykut Kocaman, 3. kupa zaferini geçen sezon A.Konyaspor da yaşadı. Kocaman, yarınki Akhisar finalinden de galip ayrılırsa, 4 kezle Türkiye Kupası’nı en çok kazanan teknik direktör olacak.
Aykut Kocaman, parlak futbolculuk kariyeri sonrası geçtiği teknik direktörlükte de adını şimdiden Türk futbol tarihine yazdırdı. Fenerbahçe’yi ilk olarak 2010-13 arasında çalıştıran Kocaman, görev yaptığı her sezon takımına en az bir kupa kazandırdı. 2010- 11’de Fenerbahçe’yi lig şampiyonu yapan tecrübeli teknik adam, 2011-12’de Türkiye Kupası’nı kazandırıp, kulübün bu organizasyondaki 29 yıllık hasretini bitirmişti. Fenerbahçe, ertesi yıl da kupayı müzesine götürdü.
Konya’yı da şampiyon yaptı
Kocaman yarın Teleset Mobilya Akhisarspor ile oynanacak finalde galip gelirse, kariyerindeki 4. Türkiye Kupası’nı kaldıracak ve bu organizasyonu en fazla kazanan teknik direktör olacak. Fenerbahçe’yi 2 kez şampiyon yapan Kocaman, 3. kupa zaferini geçen sezon Atiker Konyaspor’da yaşamıştı. Kocaman ile birlikte Ahmet Suat Özyazıcı (Trabzon) ve Gündüz Kılıç (Galatasaray) üçer Türkiye Kupası kazandı.
‘Başarımızı taçlandırmalıyız’
Ziraat Türkiye Kupası ile ilgili düşüncelerini TFF’nin maç günü kitabında dile getiren Kocaman, “Şu anda elde ettiğimiz en önemli şey, kupada finali yakalamak. Şimdi bunu taçlandırmak istiyoruz” dedi. Akhisarspor’un hocası Okan Buruk ise, “Avrupa kupalarına katılma hedefine ulaşmak için önümüzdeki son hedefi başarıyla geçmeye çalışacağız” diye konuştu.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle