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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
Ahmet ERCANLAR
08.05.2018 - 20:07, Son Güncelleme:

Kocaman bir gurur

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Kocaman bir gurur

2010-13 yılları arasında F.Bahçe’ye 1 lig, 2 Türkiye Kupası kazandıran Aykut Kocaman, 3. kupa zaferini geçen sezon A.Konyaspor da yaşadı. Kocaman, yarınki Akhisar finalinden de galip ayrılırsa, 4 kezle Türkiye Kupası’nı en çok kazanan teknik direktör olacak.

Aykut Kocaman, parlak futbolculuk kariyeri sonrası geçtiği teknik direktörlükte de adını şimdiden Türk futbol tarihine yazdırdı. Fenerbahçe’yi ilk olarak 2010-13 arasında çalıştıran Kocaman, görev yaptığı her sezon takımına en az bir kupa kazandırdı. 2010- 11’de Fenerbahçe’yi lig şampiyonu yapan tecrübeli teknik adam, 2011-12’de Türkiye Kupası’nı kazandırıp, kulübün bu organizasyondaki 29 yıllık hasretini bitirmişti. Fenerbahçe, ertesi yıl da kupayı müzesine götürdü.

Konya’yı da şampiyon yaptı

Kocaman yarın Teleset Mobilya Akhisarspor ile oynanacak finalde galip gelirse, kariyerindeki 4. Türkiye Kupası’nı kaldıracak ve bu organizasyonu en fazla kazanan teknik direktör olacak. Fenerbahçe’yi 2 kez şampiyon yapan Kocaman, 3. kupa zaferini geçen sezon Atiker Konyaspor’da yaşamıştı. Kocaman ile birlikte Ahmet Suat Özyazıcı (Trabzon) ve Gündüz Kılıç (Galatasaray) üçer Türkiye Kupası kazandı.

‘Başarımızı taçlandırmalıyız’

Ziraat Türkiye Kupası ile ilgili düşüncelerini TFF’nin maç günü kitabında dile getiren Kocaman, “Şu anda elde ettiğimiz en önemli şey, kupada finali yakalamak. Şimdi bunu taçlandırmak istiyoruz” dedi. Akhisarspor’un hocası Okan Buruk ise, “Avrupa kupalarına katılma hedefine ulaşmak için önümüzdeki son hedefi başarıyla geçmeye çalışacağız” diye konuştu.

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