Kocaman: 'Bir daha görmek istemiyorum'

Kocaman, dünkü idmanda öğrencisine moral ve değişiklik olsun diye kaleden çıkartarak ortada görev verdi. Tecrübeli file bekçisi bu kez golleri kurtarmak için değil, gol atmak için elinden gelen her şeyi yaptı.

‘İşte yediğiniz goller’

Fenerbahçe’nin dünkü çalışmasında Josef, Mehmet Ekici ve Fernandao’nun takıma katılması yüzleri güldürdü. Taktik ağırlıklı bir idman yapan Fenerbahçe’de Aykut Kocaman, antrenman sonrası oyuncuları bir odaya topladı ve Başakşehir maçını izletti. Kocaman, öğrencilerine, “Buyurun, işte yediğiniz goller bunlar. İyi izleyin. Bir daha aynı hataları görmek istemiyorum” uyarısında bulundu. (Fanatik)