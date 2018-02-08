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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol Kocaman, Avcı'nın bileğini 7 maçtır bükemiyor!
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08.02.2018 - 11:31, Son Güncelleme:

Kocaman, Avcı'nın bileğini 7 maçtır bükemiyor!

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 11 Şubat Pazar günü mücadele edecekleri Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Abdullah Avcı karşısında 7 maçtır kazanamıyor.

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yolunda oynanacak zorlu maçta iki tecrübeli teknik adamın birbirleriyle olan rekabeti dikkati çekiyor.
Tecrübeli teknik adam Aykut Kocaman, deneyimli meslektaşına karşı son yıllarda üstünlük kurmakta zorlanıyor.

Avcı'nın takımına (İstanbul Büyükşehir Belediyespor) karşı son galibiyetini 1 Ekim 2011'de Fenerbahçe'nin başında 4-2'lik sonuçla alan Kocaman, daha sonra meslektaşına üstünlük kurmakta zorlandı.

İki teknik adam bu maçta sonra 7 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu son 7 maçta Avcı, Kocaman karşısında 4 galibiyet, 3 beraberlik alırken, hiç kaybetmedi.

13. RANDEVU

İki teknik adam kariyerlerinde birbirlerine 13. kez rakip olacak.
Kocaman ve Avcı, bu rekabette 4'er kez takımlarına galibiyet sevinci yaşatırken, 4 müsabakada beraberlikle sonuçlandı.
İki tecrübeli teknik adam arasında oynanan ilk maçta Aykut Kocaman'ın çalıştırdığı Ankaraspor, 14 Eylül 2008'de Abdullah Avcı'nın takımı İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 2-1 mağlup etmişti.

- KOCAMAN, AVCI'YA KARŞI KUPA KAZANDI

Aykut Kocaman, son 7 yıldır meslektaşını mağlup edemese de geçen sezon Avcı karşısında Ziraat Türkiye Kupası zaferi yaşadı.
Atiker Konyaspor'u çalıştıran Aykut Kocaman ile Medipol Başakşehir'in başındaki Abdullah Avcı, geçen sezon Türkiye Kupası finalinde karşılaştı. Normal süresi ve uzatmaları 0-0 sona eren maçta Kocaman'ın takımı rakibine seri penaltı atışları sonunda üstünlük kurarak tarihi bir başarı elde etti.

- MAÇLAR
İki teknik adamın 10 yıllık rekabetinde alınan sonuçlar şöyle:
Tarih Organizasyon Kocaman'ın takımı Avcı'nın takımı Sonuç
14 Eylül 2008 Süper Lig Ankaraspor İstanbul Büyükşehir Belediyespor 2-1
15 Şubat 2009 Süper Lig Ankaraspor İstanbul Büyükşehir Belediyespor 1-2
27 Kasım 2010 Süper Lig Fenerbahçe İstanbul Büyükşehir Belediyespor 1-0
01 Mayıs 2011 Süper Lig Fenerbahçe İstanbul Büyükşehir Belediyespor 2-0
01 Ekim 2011 Süper Lig Fenerbahçe İstanbul Büyükşehir Belediyespor 4-2
08 Mart 2015 Süper Lig Konyaspor Medipol Başakşehir 0-0
25 Ekim 2015 Süper Lig Konyaspor Medipol Başakşehir 0-4
23 Mart 2016 Süper Lig Konyaspor Medipol Başakiehir 1-1
16 Ekim 2016 Süper Lig Konyaspor Medipol Başakşehir 1-1
12 Mart 2017 Süper Lig Konyaspor Medipol Başakşehir 0-3
31 Mayıs 2017 Ziraat Türkiye Kupası Konyaspor Medipol Başakşehir 0-0
9 Eylül 2017 Süper Lig Fenerbahçe Medipol Başakşehir 2-3

17 Kasım 2011 ile 20 Ağustos 2013 arasında A Milli Futbol Takımı'nı çalıştıran Abdullah Avcı, 5 Haziran 2014'te İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'den 29 Mayıs 2013'te istifa eden Aykut Kocaman, 28 Ekim 2014'te Konyaspor ile anlaştı.
Abdullah Avcı ile Aykut Kocaman, 1 Ekim 2011 ile 8 Mart 2015 tarihleri arasında birbirlerine rakip olamadı.


- İLK DENEYİMLERİ BİRLİKTE

Aykut Kocaman ve Abdullah Avcı, ilk teknik direktörlük deneyimlerine aynı anda aynı takımda başladı.
Teknik direktör Ziya Doğan'ın istifası sonucunda İstanbulspor'da 5 Nisan 2000'de Kocaman ve Avcı, yeni bir oluşumla takımın başına geçti.

O dönem faal futbol oynayan Aykut Kocaman, İstanbulspor'da antrenör-futbolcu olarak göreve getirildi. Ziya Doğan'ın yardımcılığını yapan Abdullah Avcı ise bu sefer Aykut Kocaman'ın yardımclığını üstlendi.
Bu iki isim İstanbulspor'un başında 2 ay birlikte görev alarak 7 maça çıktı.

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