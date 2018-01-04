Kocaman 4 ismin biletini kesti

Ozan Tufan'a daha çok mücadele etmesini söyledikten sonra genç oyuncudan beklenmedik bir karşılık alan ve bu konuşmanın ardından onun biletini kesen Kocaman, 22 yaşındaki oyuncuya son bir şans verme ile vermeme arasında gidip geliyordu. Kocaman'ın bu konuda kararını verdiği ve Ozan'ı affetmeyerek Antalya'ya götürmeyeceği, oyuncuya da "Kendine kulüp bul! Artık kadroda seni düşünmüyorum" dediği öğrenildi.

Dubai'de tatilini sürdüren ve yaptığı paylaşımlarla taraftarın tepkisini alan Van Persie'nin de daha önceden kampa götürülmeyeceği belli olmuştu.

UYGAR VE AHMETHAN DA YOK

Ozan Tufan ve Pobin van Persie kadro dışı bırakıldı. Ahmethan Köse ve Uygar Mert ise Antalya kampına getirilmeyecek ve İstanbu Samandıra Can Bartu tesislerinde verilen program dahilinde bireysel çalışacaklar.