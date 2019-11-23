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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
KOCAELİ (İHA)
23.11.2019 - 16:27, Son Güncelleme:

Kocaelispor’un maçına 12 ilçeden ulaşım

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Kocaelispor’un maçına 12 ilçeden ulaşım

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın Kocaelispor’un Pazar günü karşılaşacağı Esenler Erokspor maçı için 12 ilçeden stadyuma aktarmasız ulaşımın sağlanması talimatını verdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın talimatlarıyla UlaşımPark A.Ş., Kocaelispor’un Pazar günü saat 13.30’da karşılaşacağı Esenler Erokspor maçına 12 ilçenin tamamından ulaşım sağlanacağını duyurdu.

Buna göre, Körfez’den 150KS hat koduyla saat 11.30, 11.40 ve 11.50’de hareket edecek otobüsler sırasıyla Derince, İzmit ve devamında Kocaeli Stadyumu’na ulaşacak.150KS hat koduyla Aşağı Hereke’den ise saat 12.00’da tek otobüs kalkış gerçekleştirecek. Karamürsel’den 750 KS hat koduyla ise saat 11.45 ve 12.00’da hareket edecek otobüsler Değirmendere, Gölcük, Başiskele ve Kocaeli Stadyumu’na varacak.

Çayırova’dan saat 11.00’da hareket edecek otobüs Yenimahalle, Fatih Devlet Hastanesi, Gebze Center, Gebze ve Dilovası ilçelerinden Kocaeli Stadyumuna ulaşım sağlayacak.Darıca’dan ise saat 11.00’da GTÜ’den kalkacak otobüs Darıca Merkez, Fatih Devlet Hastanesi, Yeni Çarşı, Gebze Center, Dilovası ve İzmit’e uğrayarak Stadyuma varışını sağlayacak. Kandıra’dan 12.00’da kalkan otobüs D-100 üzerindeki tüm duraklardan yolcu alarak Kocaeli Stadına ulaşımını gerçekleştirecek. Kartepe’den kalkan araç ise Maşukiye, Acısu, Uzunçiftlik, Köseköy ve Kocaeli Stadına taraftarların ulaşımını sağlayacak.

Ayrıca saat 12.00’dan itibaren Tramvay otogar istasyonundan ring seferleri düzenlenerek taraftarların stadyuma ulaşımı sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilecek. Kentin dört bir yanından taraftarlar otobüslerle stadyuma taşınacak.

Kocaelispor’un maçına 12 ilçeden ulaşım

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