Koç-taraftar omuz omuza
Başkan Ali Koç, kombine almak için bir gece önceden stat kapısında kuyruğa giren taraftarları ziyaret edip, baklava ve kuru pasta ikram etti.
SPOR Toto Süper Lig’in 2018-2019 sezonunda Ülker Stadyumu Migros Alt Tribünü’nde özel olarak oluşturulan Öğrenci Tribünü kombine kartlarının satışı dün başladı.
Önceki geceden itibaren stada gelerek kombine kart merkezinin önünde sıraya giren taraftarlar, dün saat 09.00’da başvurulara başladı. Kombinelere gösterilen ilgiden dolayı stat çevresinde uzun kuyruklar oluştu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yönetici Kemal Danabaş’la birlikte kombine kart sırasında bekleyen taraftarlarla bir araya gelerek sohbet etti.
‘TÜYLER DiKEN DiKEN’
TARAFTARLARIN büyük ilgisiyle karşılaşan ve bol bol fotoğraf çektiren Ali Koç, baklava ve kuru pasta ikramında bulundu. Burada Fenerbahçe TV’ye konuşan Koç “Tüyler diken diken... Verdiğimiz sözü tutmuş olmanın memnuniyeti içerisindeyim. Ben ve yönetimim için bu gençlik tribünü büyük önem arz ediyor. Örnek bir tribün olmasını istiyorum” diye konuştu.
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