Ali Koç kadın üyelere seslendi... 'Fenerbahçe Atatürk yolunda gitmektir!'

Fenerbahçe'de başkan adayı Ali Koç kadın kongre üyeleri ile yaptığı toplantıda önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan adayı Ali Koç sözlerine şu şekilde başladı:

Daha önce pek çok etkinliğe katıldınız, hepsinde davetliydiniz, bugün ilk kez kendi davet ettiğiniz bir organizasyondasınız. Evet ilk kez bu organizasyon bizim tarafımızdan yapıldı ilk toplantıyı kadın kongre üyeleriyle yapmak istedik, ulaşabildiğimiz üyeleri davet ettik. Aslında kadın erkek ayırmayı doğru bulmuyoruz ama bu toplantıyı kadın üyeler, eş ve çocuklarıyla yapmak istedik. Perşembe günü, Barcelona'ya gittiğimde 145 bin üye olduğunu öğrendik, 32 bin aile...

Özlenen Fenerbahçe'yi hak ettiği yere ulaştırma yolunda kadın kongre üyelerinin özellikle sosyal sorumluluk konusunda önemini biliyoruz o sebeple ilk toplantıyı kadın üyelerimizle yapmak istedik

Özlenen Fenerbahçe nedir, Fenerbahçelilik nasıl tariflenir sorularına Koç şöyle cevap verdi:

Fenerbahçe var, Fenerbahçelilik var. Fenerbahçe nedir? Fenerbahçe Türkiye Cumhuriyeti'dir, Fenerbahçe bir spor kulübünden daha da fazlasıdır. Fenerbahçe, Atatürk'tür. Önemli olan Atatürk'ün hangi takımı tuttuğu değil, hangi takımın Atatürk'ün izinden gittiğidir. Yurt dışından bayrağımızı taşımak demektir. Çağdaşlıktır modernliktir. Anadolu'ya indiği zaman bereket getirmektir. Ezber bozan bir camiadır.

Fenerbahçelilik coşkudur. sadakattir. iyi günde, kötü günde yanında var olmaktır. Cesur olmaktır. Cömert olmaktır..

Kadın taraftarlar stadyumda, salonda daha çok yer almak istiyor. Neler yapılmalı ve buna katılıyor musunuz? sorusuna Ali Koç:

Tabii ki katılıyorum. Ama eskiye rağmen artık daha iyi durumdayız. Kayınvalidem şöy Asıl sorun kadın taraftarlarının katılıp katılmaması değil spor izleyecisninin azalması. Asıl mesele bu. Spor severleri geri kazanmak gerekiyor. Seyir zevki denilen bir şey var. Öyle bir kulüp kurmalasınız ki taraftarlar örneğin takvimlerini Fenerbahçe'ye göre ayarlamalı. Balık tutmaya gitmek yerine bunu tercih edebilmeli.

"ÇÜNKÜ ÇOK YAKIŞIKLI"

Fenerbahçe'nin kadın kongre üyeleri neden Ali Koç'a oy versin sorusuna ise Ali Koç cevap vermeden bir kadın kongre üyesi 'Çünkü çok yakışıklı' dedi.

Salonda gülüşmelerin ardından sözü alan Ali Koç, "Fenerbahçe'nin hak ettiği yerde olmadığını düşünüyorsanız, çağın şartlarına uygun, yenilik istiyorsanız, yeni bir kan, yeni bir hikaye istiyorsanız bana oy verin."

Fenerbahçe'nin kadın kongre üyeleri neden Ali Koç'a oy versin sorusuna, bir kadın kongre üyesinin cevabı: Çünkü çok yakışıklı! pic.twitter.com/S5E8z2uejQ — Spor Arena (@hsporarena) 18 Şubat 2018

"Fenerbahçe’de dönüşüm varsa aşağıdan yukarı olacak diye düşündüm. Bana mail atsanız bile bu yeterli olmuyor. İmza kampanyası bu kitlesel hareketin bir parçası olmak için gerekli. İmza verenler Galatasaray kongresinde oy kullananları geçti. Bize ulaşan kongre üyesi sayısı ise tekil 5000 kişiyi geçti. İnsanlar dahil oldukları süreçlere sahip çıkarlar. Ben de insanların bu işe sahip çıkmasını istiyorum.

Böyle bir kitle arkamızda olacaksa belden aşağı vurmak isteyenler iki kez düşünüyorum. Bana inanıyorsanız lütfen imza verin. Esas zorluk Fenerbahçe’nin hakettiği potansiyele ulaşması. Bu taraftar bizim en büyük gücümüz.

Aidatlar ödeniyor demiştim. Şekip Bey çıkıp biz yapmıyoruz dememişti. Sen de noterlerde ücretsiz imza alıyorsunuz diyor.

Bila bedel üye yapıyorsunuz diyorum. Koç Holding’ten 12 kişi üye oldu diyor. Uyanık olun. Sahip çıkın. "





