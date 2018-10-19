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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Basketbol
19.10.2018 - 16:02, Son Güncelleme:

Kobe'nin LA Lakers'ın play-off yapacağından şüphesi yok!

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NBA’de Los Angeles Lakers sezonu mağlubiyetle açınca tartışmalar başladı. Kobe Bryant şüphe edenlere kesin bir yanıt verdi.

Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant takımın merkezinde LeBron James’le kurduğu yeni kadrodan biraz olsun şüphe duymuyor.

The Undefeated‘a röportaj veren Bryant, Lakers‘ın zorlu Batı Konferansı’nda takımdan şüphe edenleri şaşırtacağını ve şüphesiz play-off yapacağını iddia etti:

“Lakers birçok insanı şaşırtacak. Rob Pelinka zekice hareket edip fizikli oyunculardan bir takım kurdu. Kalıplı, çok yönlü, hızlı, sert oyuncular. Golden State Warriors‘a şut atarak meydan okunamayacağının farkında. Şut, onların işi. Onları başka bir şey yaparak yenmek zorundasınız. Kalıbınızla yenmelisiniz, hırsınızla, çabanızla, gücünüz ve hızınızla. Ve bu takım Warriors‘ı zorlayacak tüm özelliklere sahip. Kariyerinin zirvesindeki bir grup veteranla aç, öğrenmeye açık ve geniş görüşlü gençleri bir araya geldi. Bu takım yarışıp meydan okuyabilir. Bu çok tehlikeli bir karışım. Evet, Lakers kesinlikle play-off yapacak bir takım.”

LeBron James gibi play-off uzmanı bir ismin play-off dışında kaldığını hayal etmek bile zor. Ama unutmamak gerek, Kral daha önce hiç Batı Konferansı’nda oynamamıştı. (Eurohoops)

Kobenin LA Lakersın play-off yapacağından şüphesi yok

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