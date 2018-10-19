Kobe'nin LA Lakers'ın play-off yapacağından şüphesi yok!
NBA’de Los Angeles Lakers sezonu mağlubiyetle açınca tartışmalar başladı. Kobe Bryant şüphe edenlere kesin bir yanıt verdi.
Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant takımın merkezinde LeBron James’le kurduğu yeni kadrodan biraz olsun şüphe duymuyor.
The Undefeated‘a röportaj veren Bryant, Lakers‘ın zorlu Batı Konferansı’nda takımdan şüphe edenleri şaşırtacağını ve şüphesiz play-off yapacağını iddia etti:
“Lakers birçok insanı şaşırtacak. Rob Pelinka zekice hareket edip fizikli oyunculardan bir takım kurdu. Kalıplı, çok yönlü, hızlı, sert oyuncular. Golden State Warriors‘a şut atarak meydan okunamayacağının farkında. Şut, onların işi. Onları başka bir şey yaparak yenmek zorundasınız. Kalıbınızla yenmelisiniz, hırsınızla, çabanızla, gücünüz ve hızınızla. Ve bu takım Warriors‘ı zorlayacak tüm özelliklere sahip. Kariyerinin zirvesindeki bir grup veteranla aç, öğrenmeye açık ve geniş görüşlü gençleri bir araya geldi. Bu takım yarışıp meydan okuyabilir. Bu çok tehlikeli bir karışım. Evet, Lakers kesinlikle play-off yapacak bir takım.”
LeBron James gibi play-off uzmanı bir ismin play-off dışında kaldığını hayal etmek bile zor. Ama unutmamak gerek, Kral daha önce hiç Batı Konferansı’nda oynamamıştı. (Eurohoops)
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