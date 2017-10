Sahalardan ciddi bir süre uzak kalacak olan Gordon Hayward'a ve ailesine ise tüm NBA'den destek mesajları yağıyor. Ancak bu mesajların hiçbirisi Kobe Bryant’ınki kadar içten ve güçlü değildi:

“Mutsuz ol. Sinirlen. Hayal kırıklığına uğra. Çığlık at. Ağla. Yüzünü as. Yarın sabah hepsinin bir kabus olduğunu düşünerek uyanacaksın ama hepsi fazlasıyla gerçek. Kızgın olacaksın, bir gün öncesine dönmek isteyeceksin. O pozisyondan bir öncesine. Ama gerçek geri döndürülemez ve sen de döndürmemelisin. Zaman kabullenme ve tüm gücünü ameliyat için hazırlanmaya odaklanma zamanı. Prosedürü tam olarak anlamak için tüm soruları sorduğuna emin ol, ameliyat sırasında bilinçaltın bunları hayal edebildiğinde operasyonun başarı şansı yükselecek. Sonrasında gün gün iyileşme sürecine odaklan. Bu uzun bir yolculuk ama yol üstündeki minik dönüm noktalarına odaklandığında sakatlık öncesi çok da önemsenmeyen basit şeyleri yapmanın zorluklarında bir güzellik bulacaksın. Bu aynı zamanda geri döndüğünde yeni bir perspektife sahip olman anlamına geliyor. Ayakta durduğun, yürüdüğün, koştuğun için o kadar minnettar olacaksın ki her zamankinden daha fazla idman yapacaksın. İçindeki inancın her bir mini dönüm noktasında daha da büyüdüğünü göreceksin ve bu yüzden de daha iyi bir oyuncu olacaksın. Bu yolculukta sana iyi şanslar kardeşim. #mambamentality her zaman.” (Skor)