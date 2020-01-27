Kobe sahnede davul çaldı, antrenmanda penaltı attı

2011 yılında bir spor firmasının davetlisi olarak İstanbul'a gelen Bryant, 2012 yılında ise küresel marka tanıtım elçisi olduğu THY'nin davetiyle İstanbul'a geldi.

2010 yılında İstanbul'a gelişinde Galatasaray antrenmanını ziyaret eden efsane basketbolcu, teknik direktör Fatih Terim ile bir süre sohbet etti. Terim, Bryant'a futbolcuları imzaladığı Galatasaray formasını hediye etti. Kobe Bryant formayı giyerek, kaleci Ufuk Ceylan'ın koruduğu kaleye penaltı attı. Kobe daha sonra kaleci eldivenlerini giyerek kaleye geçti.

Kabe Bryant, THY'nin Los Angeles'a başlattığı seferinin gala gecesinde Kenan Doğulu ile birlikte sahnede davul çaldı.