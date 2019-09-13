Kobe Bryant'tan Bogdanovic'e övgü
NBA'in efsane ismi Kobe Bryant, FIBA Dünya Kupası'nda Bogdan Bogdanovic'in performansını değerlendirdi.
Los Angeles Lakers'ın efsane ismi Kobe Bryant, Fenerbahçe'nin eski yıldızı Bogdan Bogdanovic'a övgüler yağdırdı.
FIBA 2019 Dünya Kupası'nda Sacramento Kings'de forma giyen Bogdan Bogdanovic'i izlemekten keyif aldığını ifade eden Bryant, "Bogdan Bogdanovic, seyretmesi en keyifli oyunculardan. Saha içinde de çok agresif, konsantrasyonu yüksek. Stilinin en büyük hayranlarındanım." dedi.
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