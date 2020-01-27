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Futbol
Haber Giriş: 27.01.2020 - 00:22,Son Güncelleme:/

Kobe Bryant'ın son tweeti LeBron James için oldu!

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Kobe Bryant'ın son tweeti LeBron James için oldu!

NBA'in efsane isimlerinden Kobe Bryant'ın hayatını kaybeden önce yaptığı son paylaşım gündeme oturdu.

NBA efsanesi Kobe Bryant, geçirdiği helikopter kazası sonucunda hayatını kaybetti.

Kobe Bryant'ın sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım gündeme geldi. Kobe bir gece önce NBA tarihinde tüm zamanların en skorer isimleri sıralamasında kendisini geçerek üçüncü sıraya çıkan Lebron James’i tebrik etti.

Kobe yaptığı paylaşımda "Oyununu ileri taşımaya devam et. Sana büyük saygı duyuyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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Kobe Bryantın son tweeti LeBron James için oldu

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