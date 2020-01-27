Kobe Bryant’ın Soma faciası ile ilgili attığı tweet ortaya çıktı
Helikopter kazasında kızı ile birlikte hayatanı kaybeden NBA’in efsanelerinden Kobe Bryant’ın 2014 yılında Soma’daki maden kazasında 300 madencilerimizin hayatını kaybetmesinin ardından attığı tweet ortaya çıktı.
Ölümüyle tüm dünyayı yasa boğan Kobe Bryant’ın 6 yıl önce 2014 Mayıs ayında Manisa’nın Soma ilçesinde 300 madencinin ölümü üzerine tweet atmış.
Bryant, Twitter hesabından yaptığı paylaşımına “İyi niyetlerim ve dualarım, Soma’daki maden felaketinden zarar görenlerle” ifadelerini kullanmış.
İşte Kobe Bryant'ın hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri...
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