Kobe Bryant'ın ölüm haberini alan Tyson Chandler gözyaşlarını tutamadı

NBA'de Denver Nuggets-Houston Rockets maçına Tyson Chandler damgasını vurdu.

Houston Rockets'ın oyuncusu Chandler, Kobe Bryant'ın ölüm haberini aldıktan sonra gözyaşlarını tutamadı ve benchte uzun süre ağladı.

Tyson Chander, 2007 FIBA Dünya Kupası ve 2012 Olimpiyat Oyunları'nda Kobe Bryant ile birlikte ABD Milli Takımı'nda yer almıştı.

Tyson Chandler clearly heartbroken. Not sure how these players are able to focus on the game. #Rockets pic.twitter.com/QlO0ByjsEI