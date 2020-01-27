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GeriFutbol Kobe Bryant'ın ölüm haberini alan Tyson Chandler gözyaşlarını tutamadı
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Haber Giriş: 27.01.2020 - 00:47,Son Güncelleme:/

Kobe Bryant'ın ölüm haberini alan Tyson Chandler gözyaşlarını tutamadı

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Kobe Bryant'ın ölüm haberini alan Tyson Chandler gözyaşlarını tutamadı

Houston Rockets'ın oyuncusu Tyson Chandler, Kobe Bryant'ın hayatını kaybettiği haberini aldı ve gözyaşlarını tutamadı.

NBA'de Denver Nuggets-Houston Rockets maçına Tyson Chandler damgasını vurdu.

Houston Rockets'ın oyuncusu Chandler, Kobe Bryant'ın ölüm haberini aldıktan sonra gözyaşlarını tutamadı ve benchte uzun süre ağladı.

Tyson Chander, 2007 FIBA Dünya Kupası ve 2012 Olimpiyat Oyunları'nda Kobe Bryant ile birlikte ABD Milli Takımı'nda yer almıştı.

 

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