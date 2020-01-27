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Haber Giriş: 27.01.2020 - 08:05,Son Güncelleme:/

Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Laine Bryant kimdir?

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Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Laine Bryant kimdir?

Vannesa Laine Bryant, eşi Kobe Bryant'ın ölümünün ardından dikkatlerin üzerinde toplandığı isim oldu. Kobe ile 2001 yılında dünya evine giren Vanessa Laine Bryant, bu evlilikten 4 çocuk sahibi oldu. Peki, Vanessa Bryant kimdir ve kaç yaşında? İşte, NBA'in efsanevi isimlerinden Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Laine Bryant hakkında merak edilen bazı bilgiler

Vanessa Laine Bryant, 5 Mayıs 1982 tarihinde Los Angeles'da dünyaya geldi. İnstagram üzerinde 1.9 milyon takipçisi bulunan Vanessa Bryant ile tanıştığında 17 yaşındaydı. Tanıştıktan 6 ay sonra Kobe Bryant'ın evlilik teklif ettiği Vanessa Bryant, 2004 yılına kadar evliliklerini sorunsuz devam ettirdi. Bu evliliğin sarsılmasındaki en önemli neden, Kobe Bryant'ın 2004 yılında bir otel çalışanına tecavüz etmekle suçlanması ve yargılanması oldu. 

Kobe ile Vanessa arasındaki ilişki 2011 yılında sarsıldı ve çift boşanmalarına ramak kaldığı esnada evliliklerine devam etme kararı aldı. 

Kobe Bryant ve Vanessa Laine Bryant 4 kız çocuğu sahibidir.

26 Ocak 2019 yılında hayatını kaybeden Kobe Bryant, 2015 yılında emekli olduğunda ailesi ile ilgili şu sözleri sarf etmişti;

"Tanrı'nın bir aile olarak bizim için neler sakladığını görmek beni çok heyecanlandırdı, şimdi bir bölüm kapanıyor ve yeni bölümler açılıyor" 

 

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