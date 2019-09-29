Kobe Bryant: "James Harden, benden sonraki yıldız olacak"
Kobe Bryant, bundan yıllar önce James Harden’ın kendi halefi olduğunu söylemiş.
James Harden’ın NBA yıldızına dönüşme süreci kademe kademe gerçekleşti ancak Kobe Bryant, Houston Rockets‘ın süper yıldızının kariyerinin daha ilk zamanlarında onun büyük bir isim olacağını tahmin etmişti.
Geçtiğimiz Cuma günü düzenlenen basın toplantısında takımın tecrübeli pivotu Tyson Chandler, 2011 yılında Kobe Bryant’ın Harden’ın kendisinin yerini alacağını söylediğini kaydetti:
“James Harden, benden sonraki yıldız olacak.”
Bu sözler Harden’a sorulduğunda ise yıldız isim “çok iyiymiş” şeklinde yanıt verirken meşaleyi devralma fırsatının Rockets formasını giydiği zaman geldiğini belirtti.
Bryant’ın Harden’ı halefi belirlediği o dönemde Oklahoma City Thunder formasıyla ikinci sezonunu geride bırakan Harden, 12.2 sayı ortalaması yakalamış etkili bir rol oyuncusuydu.
Rockets, 2012-13 sezonu öncesi Harden’ı kadrosuna kattı ve yıldız oyuncunun istatistikleri de performansıyla birlikte yukarıya fırladı.
O sezon 25.9 sayı ortalaması yakalayan Harden, tarihin en dominant skorerlerinden biri haline geldi ve yedi kez All-Star seçildi.
Efsanevi kariyerinde tek eksiği ise şampiyonluk ve o şampiyonluk için de elinden geleni yapmaya devam edecek gibi gözüküyor.
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