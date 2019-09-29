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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
Eurohoops
29.09.2019 - 10:48, Son Güncelleme:

Kobe Bryant: "James Harden, benden sonraki yıldız olacak"

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Kobe Bryant: "James Harden, benden sonraki yıldız olacak"

Kobe Bryant, bundan yıllar önce James Harden’ın kendi halefi olduğunu söylemiş.

James Harden’ın NBA yıldızına dönüşme süreci kademe kademe gerçekleşti ancak Kobe Bryant, Houston Rockets‘ın süper yıldızının kariyerinin daha ilk zamanlarında onun büyük bir isim olacağını tahmin etmişti.

Geçtiğimiz Cuma günü düzenlenen basın toplantısında takımın tecrübeli pivotu Tyson Chandler, 2011 yılında Kobe Bryant’ın Harden’ın kendisinin yerini alacağını söylediğini kaydetti: 

“James Harden, benden sonraki yıldız olacak.”

Bu sözler Harden’a sorulduğunda ise yıldız isim “çok iyiymiş” şeklinde yanıt verirken meşaleyi devralma fırsatının Rockets formasını giydiği zaman geldiğini belirtti.

Bryant’ın Harden’ı halefi belirlediği o dönemde Oklahoma City Thunder formasıyla ikinci sezonunu geride bırakan Harden, 12.2 sayı ortalaması yakalamış etkili bir rol oyuncusuydu.

Rockets, 2012-13 sezonu öncesi Harden’ı kadrosuna kattı ve yıldız oyuncunun istatistikleri de performansıyla birlikte yukarıya fırladı.

O sezon 25.9 sayı ortalaması yakalayan Harden, tarihin en dominant skorerlerinden biri haline geldi ve yedi kez All-Star seçildi.

Efsanevi kariyerinde tek eksiği ise şampiyonluk ve o şampiyonluk için de elinden geleni yapmaya devam edecek gibi gözüküyor.

Kobe Bryant: James Harden, benden sonraki yıldız olacak

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