Kobe Bryant, dana dili yemek zorunda kalınca soruyu yanıtladı
Basketbol kariyerini 3 sezon önce noktalayan Los Angeles Laker efsanesi Kobe Bryant basketbol gündemine oturdu.
Bryant katıldığı bir programda tüm basketbolseverlerin yanıtını aradıkları otoritelerin ise cevap vermekten kaçtıkları soruyu yanıtladı. Tüm zamanların en iyi basketbolcusu kim?
5 şampiyonluk yüzünün sahibi 40 yaşındaki Bryant, ülkesinde katıldığı “Late Late Show with James Corden” adlı ‘talk-show’da gündeme damga vurdu.
Programın 'Spill Your Guts or Fill Your Guts' bölümünde Kobe'den kendisi, Michael Jordan ve LeBron James'i en iyiden en kötüye sıralaması istendi. Efsane isim ya soruya cevap verecek ya da dana dili yiyecekti. Seyircilerin kahkahaları arasında bütün dana dilini ağzına götüren Bryant, vazgeçerek "En iyisi benim. Sonra MJ, sonra da LeBron..." yanıtını verdi.
Lakers ile 5 şampiyonluk kazanan Kobe Bryant, 17 kez all-star seçilmiş, 2008'de normal sezonun, 2009 ve 2010'da ise final serisinin MVP'si ödülünü kazanmıştı. Kobe, ABD Milli Takımı formasıyla 2008 ve 2012 Olimpiyatları'nda altın madalyanın da sahibi oldu.
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