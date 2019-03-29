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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
29.03.2019 - 11:18, Son Güncelleme:

Kobe Bryant, dana dili yemek zorunda kalınca soruyu yanıtladı

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Kobe Bryant, dana dili yemek zorunda kalınca soruyu yanıtladı

Basketbol kariyerini 3 sezon önce noktalayan Los Angeles Laker efsanesi Kobe Bryant basketbol gündemine oturdu.

Bryant katıldığı bir programda tüm basketbolseverlerin yanıtını aradıkları otoritelerin ise cevap vermekten kaçtıkları soruyu yanıtladı. Tüm zamanların en iyi basketbolcusu kim?

5 şampiyonluk yüzünün sahibi 40 yaşındaki Bryant, ülkesinde katıldığı “Late Late Show with James Corden” adlı ‘talk-show’da gündeme damga vurdu.

Programın 'Spill Your Guts or Fill Your Guts' bölümünde Kobe'den kendisi, Michael Jordan ve LeBron James'i en iyiden en kötüye sıralaması istendi. Efsane isim ya soruya cevap verecek ya da dana dili yiyecekti. Seyircilerin kahkahaları arasında bütün dana dilini ağzına götüren Bryant, vazgeçerek "En iyisi benim. Sonra MJ, sonra da LeBron..." yanıtını verdi.

Lakers ile 5 şampiyonluk kazanan Kobe Bryant, 17 kez all-star seçilmiş, 2008'de normal sezonun, 2009 ve 2010'da ise final serisinin MVP'si ödülünü kazanmıştı. Kobe, ABD Milli Takımı formasıyla 2008 ve 2012 Olimpiyatları'nda altın madalyanın da sahibi oldu.

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