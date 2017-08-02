Kobe Braynt'ın son hali görenleri şaşırttı...

Kariyerinin son yılların ağır sakatlıklarla boğuşan ve 14 ay önce basketbola veda eden Kobe Bryant, aldığı kilolarla dikkat çekti.
Basketbol oynadığı dönemde vücudunun inceliği nedeniyle “fasulye” lakabı takılan 38 yaşındaki yıldız, tatilde çekilen fotoğrafıyla şoke etti.Efsane isim İtalya’da ailesi ile birlikte tatilini sürdürürken Twitter’da kullanıcıları “#MambaThick” hashtag’i ile konuyla ilgili yorumlarını paylaşıyor.1996 yılında draft edildiği LA Lakers’ta 20 yıl forma giyen Kobe, 5 NBA şampiyonluğu yaşarken bireysel kariyerinde ise sayısız başarıya imza attı. (Skor)