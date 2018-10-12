Knights Chronicle’a yapay zeka güncellemesi

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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eSpor
12.10.2018 - 13:32, Son Güncelleme:

Knights Chronicle’a yapay zeka güncellemesi

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Knights Chronicle’a yapay zeka güncellemesi

Knights Chronicle oyununa birbirinden ilginç Yeni Hikaye Bölgesi, yapay zekâ özellikleri, Rozet Birleştirme, yeni kahramanlar ve kostümler ile Kutlama Etkinliğinin Başlangıcı güncellemeleri bugünden itibaren ekleniyor.

Dünyanın en hızla büyüyen mobil oyun firması Netmarble Corp., bugün mobil cihazlarda oynanan beğenilen RPG oyunu Knights Chronicle'a bir dizi güncelleme geldiğini duyurdu. Yeni özellikler arasında yeni bir hikaye bölgesi olan "Anılar Geçidi", Yapay Zekâ Uygulaması, rozetleri birleştirmek için bir sistem, üç yeni kahraman ve altı yeni kostüm ile iki yeni kutlama etkinliği var.

Theo ile tanışın

Birinci hikaye bölgesi, Anılar Geçidi, her zorluk seviyesi için (kolay / normal / zor) 10 yeni aşama sunuyor. Temizlemesi nispeten zor bir bölge olan Anılar Geçidi, Elf Helena ve Elizabeth'i Büyük Dukalık ve İnsan Olmayanlar hakkındaki hikayelerini anlatabilmeleri için Theo ile tanıştıracak. Bu arada Theo, Büyük Dükalığı'nın başkenti Tybalt'a başkanlık eden, aynı zamanda son 10 Bölge boyunca kendisini takip eden Carolina ile de tanışacak.

Otomatik modda Yapay Zeka farkı

Akıllı Yapay Zekâ Uygulaması, Otomatik Modda oynatılırken Yapay Zekâda genel bir iyileşme getirecek. Destek Kahramanları, en düşük YP ile grup üyelerini iyileştirme, düşük YP'li rakiplere saldırma ve uygun zamanda şifa yeteneklerini kullanma konusunda savaşta daha iyi seçimler yapacak.

Rozetleri birleştir, sınıf yükselt

Yeni “Rozet Birleştirme” sistemi, oyuncuların aynı sınıftaki rozetleri birleştirmelerine ve potansiyel olarak daha yüksek bir sınıfta rozetler almalarına izin verecektir. Bu yeni sistem, daha iyi rozet elde etme zorluğuna dikkat çeken oyunculara yanıt olarak yaratıldı. Diğer yeni özellikler üç yeni Kahramanı içermekte: Emilia, Junia ve Zor Kahraman Lily, ayrıca hali hazırda alınabilecek altı yeni kostüm.

En son güncellemeler iki yeni etkinlikle kutlanacak: Oyuncuları ardı ardına yedi gün boyunca giriş yaptıklarında ödüllendirecek olan yedi gün sürecek bir etkinlik ve aynı zamanda Zor Zindan için bir yarı enerji bir etkinliği.

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