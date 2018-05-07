Knights Chronicle için ön kayıtlar açıldı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri eSpor HaberleriKnights Chronicle için ön kayıtlar açıldı
GerieSpor Knights Chronicle için ön kayıtlar açıldı
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

eSpor
07.05.2018 - 20:20, Son Güncelleme:

Knights Chronicle için ön kayıtlar açıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Knights Chronicle için ön kayıtlar açıldı

Netmarble'ın yeni sürükleyici, sıra tabanlı RPG oyunu Knights Chronicle için bugün IOS ve Android platformunda ön kayıt açılıyor.

Dünya çapında en hızlı büyüyen mobil oyun şirketi Netmarble Corporation, yeni sıra tabanlı RPG oyunu Knights Chronicle'ı mobil cihazlar için duyurdu.

Ön kayıt yaptıranlara hediyeler var

Oyun tüm dünyada yayınlanana kadar oyuncular ön kayıt yaptırarak, SSR dereceli 6 yıldızlı Rebecca, Beyaz Şövalyeler, 1 milyon altın ve 200 elmas gibi oyun içi hediyeler kazanacak. Knights Chronicle yayınlandığında yaptığında iOS ve Android cihazlarda oynanabilecek.

Anime türünde savaş sahneleri

Knights Chronicle mobil cihazlarda sıra tabanlı RPG türünde bir oyun ve tamamen ilginç bir hikâye ile birlikte anime türünde savaş sahneleri sunuyor. Oyunda 100'den fazla kahramanın yanı sıra, “Garniel” gezegeninin yok olmasını önlemek için büyük bir maceraya atılan Theo ve arkadaşlarının hikâyesi anlatılıyor.

Hikâye akışı tamamen 3D grafikler ile desteklenirken karakter sesleri ünlü ses aktörleri tarafından seslendirildi. Her bir aşama için kahraman ve onların benzersiz özel güçleri, stratejik bir oyun için daha iyi bir şans sunuyor.

Netmarble Division Director Youngjae Park: “Knights Chronicle tamamen 3D grafikler ve fantastik sahneleri ile birlikte otantik sıra tabanlı bir RPG oyunudur” diyor ve ekliyor: “Umarım birçok oyuncu ön kayıtlara katılır ve oyun çıkışını yaptıktan sonra Knights Chronicle'ın keyfini çıkarır.”

Knights Chronicle yaklaşık 140 ülkede çıkış lansmanına hazırlanıyor. Yepyeni bir tanıtım fragmanı, karakter tanıtımları ve daha fazla bilgi için http://knightsgbweb.netmarble.com/ adresindeki ön kayıt sitesini ziyaret edin.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
SPONSORLU

Testi çöz! Ne kadar iyi bir FC Barcelona taraftarısın?

'3 puandan daha değerli olur'

Güneş ayrılık iddialarına karşı net konuştu

CANLI | Beşiktaş 0-0 Kayserispor