Knights Chronicle için ön kayıtlar açıldı
Netmarble'ın yeni sürükleyici, sıra tabanlı RPG oyunu Knights Chronicle için bugün IOS ve Android platformunda ön kayıt açılıyor.
Dünya çapında en hızlı büyüyen mobil oyun şirketi Netmarble Corporation, yeni sıra tabanlı RPG oyunu Knights Chronicle'ı mobil cihazlar için duyurdu.
Ön kayıt yaptıranlara hediyeler var
Oyun tüm dünyada yayınlanana kadar oyuncular ön kayıt yaptırarak, SSR dereceli 6 yıldızlı Rebecca, Beyaz Şövalyeler, 1 milyon altın ve 200 elmas gibi oyun içi hediyeler kazanacak. Knights Chronicle yayınlandığında yaptığında iOS ve Android cihazlarda oynanabilecek.
Anime türünde savaş sahneleri
Knights Chronicle mobil cihazlarda sıra tabanlı RPG türünde bir oyun ve tamamen ilginç bir hikâye ile birlikte anime türünde savaş sahneleri sunuyor. Oyunda 100'den fazla kahramanın yanı sıra, “Garniel” gezegeninin yok olmasını önlemek için büyük bir maceraya atılan Theo ve arkadaşlarının hikâyesi anlatılıyor.
Hikâye akışı tamamen 3D grafikler ile desteklenirken karakter sesleri ünlü ses aktörleri tarafından seslendirildi. Her bir aşama için kahraman ve onların benzersiz özel güçleri, stratejik bir oyun için daha iyi bir şans sunuyor.
Netmarble Division Director Youngjae Park: “Knights Chronicle tamamen 3D grafikler ve fantastik sahneleri ile birlikte otantik sıra tabanlı bir RPG oyunudur” diyor ve ekliyor: “Umarım birçok oyuncu ön kayıtlara katılır ve oyun çıkışını yaptıktan sonra Knights Chronicle'ın keyfini çıkarır.”
Knights Chronicle yaklaşık 140 ülkede çıkış lansmanına hazırlanıyor. Yepyeni bir tanıtım fragmanı, karakter tanıtımları ve daha fazla bilgi için http://knightsgbweb.netmarble.com/ adresindeki ön kayıt sitesini ziyaret edin.
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