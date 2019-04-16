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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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eSpor
16.04.2019 - 09:30, Son Güncelleme:

KMF 2019’da şampiyon 1907 Fenerbahçe Espor

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KMF 2019’da şampiyon 1907 Fenerbahçe Espor

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi 2019 Kış Mevsimi Finali’nde kupaya uzanan takım Bahçeşehir SuperMassive takımını 3-0 yenen 1907 Fenerbahçe Espor oldu.

Nefes kesen bir mücadeleye sahne olan final maçını kazanan Vadinin Boğaları, hem Bahçeşehir SuperMassive’in KMF serisine son verdi hem de yenilmezlik serisini 20 maça çıkararak büyük bir başarıya imza attı.

1907 Fenerbahçe Espor takımı kupasını Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un elinden alırken, bu büyük başarıyı Türk futbolunun ve Fenerbahçe’nin efsane ismi Can Bartu’ya adadı.  Maç sonrasında sahneye Can Bartu t-shirtleri ile çıkan 1907 Fenerbahçe Espor, Vietnam’da düzenlenecek olan uluslararası turnuvada Türkiye’yi temsil etme hakkı kazandı.

Finalde “En Değerli Oyuncu” ödülünü yüksek performansıyla dikkat çeken, 1907 Fenerbahçe Espor’un üst koridor oyuncusu Ruin aldı. Başarılı oyuncuya ödülünü Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy verdi.

KMF 2019’da şampiyon 1907 Fenerbahçe Espor

Engin Aksoy, şunları söyledi:

“Vodafone FreeZone olarak, ülkemizde esporun gelişmesine katkıda bulunmak istiyoruz. Bu anlayışla, esporun en büyük destekçilerinden biri olmayı sürdürüyoruz. Espor, taraftarlık bilinci oluşmuş, çok güçlü bir alan. Stratejinin, reflekslerin ve karşılıklı zekânın mücadelesini sanal bir dünyanın içinde izlemek için milyonlar ekranları başına toplanıyor. Takımı için tezahürat yapan taraftarlar final mücadeleleri için spor salonlarını dolduruyor.. Birinciliği kazanan 1907 Fenerbahçe Espor takımını kutluyorum, uluslararası MSI turnuvasında ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum.”

Riot Games Türkiye Ülke Genel Müdürü Bora Koçyiğit ise şöyle konuştu:

“Bugün Riot Games Espor Sahnesi'nde Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi’ni finale yakışır bir mücadele ile geride bıraktık. Heyecanlı ve coşkulu bir final mücadelesini espor tutkunlarıyla birlikte izledik ve esporun güzelliklerine, takım oyununa, mücadele ruhuna bir kez daha şahit olduk. Takımlarımız her sezon olduğu gibi bu sezonda da centilmence ve tutkuyla mücadele ederek hepimize kaliteli bir Kış Mevsimi yaşattılar. Yaz mevsimi sezonunda da çok özel mücadelelere tanıklık edeceğimizi düşünüyorum. Bu zorlu mücadeleden zaferle ayrılan 1907 Fenerbahçe Espor’u ve ‘En Değerli Oyuncu’ ödülünü kazanan Ruin’i kutluyorum.”

 

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