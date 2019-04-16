KMF 2019’da şampiyon 1907 Fenerbahçe Espor
Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi 2019 Kış Mevsimi Finali’nde kupaya uzanan takım Bahçeşehir SuperMassive takımını 3-0 yenen 1907 Fenerbahçe Espor oldu.
Nefes kesen bir mücadeleye sahne olan final maçını kazanan Vadinin Boğaları, hem Bahçeşehir SuperMassive’in KMF serisine son verdi hem de yenilmezlik serisini 20 maça çıkararak büyük bir başarıya imza attı.
1907 Fenerbahçe Espor takımı kupasını Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un elinden alırken, bu büyük başarıyı Türk futbolunun ve Fenerbahçe’nin efsane ismi Can Bartu’ya adadı. Maç sonrasında sahneye Can Bartu t-shirtleri ile çıkan 1907 Fenerbahçe Espor, Vietnam’da düzenlenecek olan uluslararası turnuvada Türkiye’yi temsil etme hakkı kazandı.
Finalde “En Değerli Oyuncu” ödülünü yüksek performansıyla dikkat çeken, 1907 Fenerbahçe Espor’un üst koridor oyuncusu Ruin aldı. Başarılı oyuncuya ödülünü Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy verdi.
Engin Aksoy, şunları söyledi:
“Vodafone FreeZone olarak, ülkemizde esporun gelişmesine katkıda bulunmak istiyoruz. Bu anlayışla, esporun en büyük destekçilerinden biri olmayı sürdürüyoruz. Espor, taraftarlık bilinci oluşmuş, çok güçlü bir alan. Stratejinin, reflekslerin ve karşılıklı zekânın mücadelesini sanal bir dünyanın içinde izlemek için milyonlar ekranları başına toplanıyor. Takımı için tezahürat yapan taraftarlar final mücadeleleri için spor salonlarını dolduruyor.. Birinciliği kazanan 1907 Fenerbahçe Espor takımını kutluyorum, uluslararası MSI turnuvasında ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum.”
Riot Games Türkiye Ülke Genel Müdürü Bora Koçyiğit ise şöyle konuştu:
“Bugün Riot Games Espor Sahnesi'nde Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi’ni finale yakışır bir mücadele ile geride bıraktık. Heyecanlı ve coşkulu bir final mücadelesini espor tutkunlarıyla birlikte izledik ve esporun güzelliklerine, takım oyununa, mücadele ruhuna bir kez daha şahit olduk. Takımlarımız her sezon olduğu gibi bu sezonda da centilmence ve tutkuyla mücadele ederek hepimize kaliteli bir Kış Mevsimi yaşattılar. Yaz mevsimi sezonunda da çok özel mücadelelere tanıklık edeceğimizi düşünüyorum. Bu zorlu mücadeleden zaferle ayrılan 1907 Fenerbahçe Espor’u ve ‘En Değerli Oyuncu’ ödülünü kazanan Ruin’i kutluyorum.”
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