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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Spor Arena / DIŞ HABERLER
12.04.2019 - 20:22, Son Güncelleme:

Klopp'tan sert tepki! Ömür boyu men istedi

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Klopp'tan sert tepki! Ömür boyu men istedi

Liverpool'un Mısırlı Müslüman futbolcusu Mohamed Salah'a yönelik ırkçı saldırıya en büyük tepki, teknik direktörü Jürgen Klopp'tan geldi.

Chelsea taraftarlarının Mohamed Salah'a yönelik ırkçı saldırıları Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp'u çileden çıkardı. Alman çalıştırıcı, bunu gerçekleştirenlerin tribünlerden ömür boyu men edilmesi gerektiğini savundu.

Yapılan bu eylemi "iğrenç" olarak nitelendiren deneyimli teknik adam, "Sahalarda görmek istemediğimiz bir hareket daha. Bunu Chelsea ile veya Liverpool ile ilgili bir şey olarak görmemeliyiz. Bunu az insan yapıyor ama üzerimizdeki etkisi büyük oluyor." diye konuştu.

Irkçılığın tekrarlanmaması için bu tür hareketlerin şiddetli bir şekilde cezalandırılması gerektiğini dile getiren Klopp, "Futbol ailesinin bir parçası olarak diyebilirim ki bu tür kişiler aramızda olmamalı. Futbol farklı milletten insanların birlikte çalışabileceğini gösteren en güzel örneğini veren yer. Soyunma odalarına bakarsanız, kimsenin nereden geldiği kimsenin umrunda değil. Orada beraberce oturuyorlar. Böyle bir şeyin futbolda asla izin verilmemeli." ifadelerini kullandı.

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