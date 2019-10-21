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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
aa-spor
21.10.2019 - 13:15, Son Güncelleme:

Klopp'tan Manchester United'a taktik eleştirisi

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Klopp'tan Manchester United'a taktik eleştirisi

Old Trafford Stadı'nda üç yıldır kazanamayan Liverpool Teknik Direktörü Klopp, rakiplerinin savunma ağırlıklı futbolunu hedef aldı

İngiltere Premier Lig lideri Liverpool'un teknik direktörü Jurgen Klopp, Manchester United'ın savunma ağırlıklı futbolunu eleştirdi.

Liverpool'un ligdeki 17 maçlık galibiyet serisi Manchester United deplasmanında alınan 1-1'lik beraberlikle sona ererken, Alman teknik adam Klopp, üç yıldır galip gelemediği Old Trafford'da rakiplerinin sadece savunmaya odaklanmasından şikayetçi.

Maç sonunda yaptığı açıklamada kızgınlığını gizlemeyen Klopp, "Biz ne zaman buraya gelsek, bu yıl, geçen yıl, bir önceki yıl, onlar sadece savunma yaptı. Mazeret yok, buradan daha iyisini yaparak dönmeyi bekliyorduk ancak böyle takımlara karşı oynayamazsınız. Bu bir eleştiri değil, gerçek." ifadelerini kullandı.
Karşılaşmayı Sky Sports için yorumlayan Portekizli teknik adam Jose Mourinho ise eski takımının Liverpoola'a karşı eksiklerle mücadele ettiğini hatırlatarak, "Geride 5 futbolcuyla oynadılar, katı savunma yaptılar ve geçişe izin vermediler. Klopp, menüyü beğenmedi, et seviyordu balık geldi." değerlendirmesinde bulundu.

MOURINHO: ''KLOPP BUNU HİÇ YAPAMADI''

Alman teknik adamın açık bir hüsran yaşadığını savunan Mourinho, "Liverpool, olağanüstü bir durumda ancak Old Trafford gibi özel bir yerde kazanamadı. Klopp, bunu hiç yapamadı." dedi.

Manchester United, lige 8'de 8 yaparak başlayan Liverpool karşısında 36. dakikada Marcus Rashford'un attığı golle 1-0 öne geçti. 85. dakikada Adam Lallana ile eşitliği yakalayan Liverpool, maçın berabere bitmesiyle bu sezon ilk kez puan kaybı yaşadı.

Maça 3-4-1-2 dizilişiyle başlayan Manchester United ise Andreas Pereira'nın geriye yaslanmasıyla önce 3-5-2, rakibinin baskıyı artırmasıyla da 5-4-1 dizilişiyle skor avantajını korumaya çalıştı.

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