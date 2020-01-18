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Futbol
Haber Giriş: 18.01.2020 - 23:45,Son Güncelleme:/

Klopp bunu beklemiyordu! "Salah-Firmino-Mane" derken United'ın üçlüsü...

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Klopp bunu beklemiyordu! "Salah-Firmino-Mane" derken United'ın üçlüsü...

Liverpool'un hücum hattında yer alan "Salah-Firmino-Mane" attığı goller, birbirlerine yaptıkları asistlerle herkesin gözünde inanılmaz bir hücum gücü oluşturuyor. Ama Manchester United'ın üçlüsü onları geride bırakmayı başardı...

Bu bir ilandır

Liverpool'un hücum hattı belki de dünyanın en iyisi!

Ortada Firmino, kanatlarda Mane ve Salah ile müthiş bir zenginlik...

Ama Manchester United'ın "Martial-Greenwood-Rashford" ile oluşturduğu üçlü, onları geride bırakmayı başardı.

Klopp bunu beklemiyordu Salah-Firmino-Mane derken Unitedın üçlüsü...

UNITED'IN ÜÇLÜSÜ LIVERPOOL'UN ÜÇLÜSÜNÜ 1 GOLLE GEÇTİ!

Rashford formda, Martial gollerini atıyor ve genç Greenwood da destek veriyor...

Manchester United'ın "ön üçlüsü" bu sezon şu ana kadar 39 gole imzasını attı ve Liverpool'un 38 gollü "Salah & Firmino & Mane" üçlüsünü geride bırakmayı başardı.

Manchester United'ın Liverpool'a Anfield Road'da konuk olacağı mücadele iddaa'da TEK MAÇ! 

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Klopp bunu beklemiyordu Salah-Firmino-Mane derken Unitedın üçlüsü...

MANE, KRİTİK MAÇ ÖNCESİ EKİP ARKADAŞLARINI ÖVDÜ!

Liverpool'un Senegalli yıldızı Sadio Mane, kritik maç öncesi Salah ve Firmino'dan övgü dolu sözlerle bahsetti.

"Ben kendimi onlarla birlikte oynadığım için şanslı hissediyorum. Beraber çalışmak çok kolay ve eğlenceli. Sadece ben değil, Salah ve Firmino ile kim çalışsa onlar da rahat eder ve keyif alırdı..."

"Liverpool kazanır" tercihi 1,30'luk iddaa oranı ile ön planda!

Maçta en az 3 gol bekleyenler ise "2.5 ÜST - 1,55" tercihine yoğunlaşmış durumda...

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Klopp bunu beklemiyordu Salah-Firmino-Mane derken Unitedın üçlüsü...

Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, iddaa'da öne çıkan maçları değerlendirdi...

MevzuBahis | 18-19 Ocak 2020 İddaa tahminleriSpor Arena editörlerinden Barlas Ateşli ve Cengiz İzmitli, iddaa programı MevzuBahis'te, hafta sonunun öne çıkan maçlarını masaya yatırdı.
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Klopp bunu beklemiyordu Salah-Firmino-Mane derken Unitedın üçlüsü...

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