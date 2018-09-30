Klobucar: "Herkes en iyi lige İspanya'nın sahip olduğunu söylüyor ama..."

Türkiye'de, kariyerinin 4. sezonunu geçirecek Sloven basketbolcu, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Sezon öncesi 3 yıl forma giydiği İstanbul Büyükşehir Belediyespor'dan Galatasaray'a transfer olan 31 yaşındaki oyuncu, "Türkiye, basketbolda Avrupa'nın en ligine sahip. Herkes en iyi lige İspanya'nın sahip olduğunu söylüyor ama ben öyle düşünmüyorum. Türkiye'de çok fazla iyi takım var. Bu sezon lig daha da ilginç geçecek çünkü hiçbir maçın favorisi yok. Ligi kimin kazanacağı da belli değil." ifadelerini kullandı.

Klobucar, yeni sezon için sabırsızlandığını ve Galatasaray'ın iyi yolda olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Sezon öncesi biz oyuncular için en zor dönem diyebilirim çünkü çok sıkı çalışıyoruz. Onun meyvesini bir an önce toplamak istediğin için de sabırsızlanıyorsun. Şu anda Galatasaray olarak çok iyi yoldayız. Hazırlık dönemini oldukça etkili geçirdik. Milli takımlarda olan bazı arkadaşlarımız aramıza geç katıldı. Onunla ilgili bazı problemler yaşadık ama iyi bir sezon geçireceğimize inanıyorum. Galatasaray her zaman en iyi yeri hedefler. Yeni bir takım olduğumuz için maç maç gitmeli ve hedefi sezon içerisinde belirlemeliyiz."



- "Ertuğrul Erdoğan iletişime çok açık"



Jaka Klobucar, Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın yeni başantrenörü Ertuğrul Erdoğan'ın iletişime çok açık bir antrenör olduğunu dile getirdi.

İstanbul Büyükşehir'de 3 sezon beraber çalıştığı Erdoğan'ın, basketbolu çok iyi bildiğini ifade eden Klobucar, şunları kaydetti:

"Başantrenörümüz hakkında sadece pozitif şeyler söyleyebilirim. Üç yıl birlikte çalıştık, beraber 4. sezonumuza giriyoruz. Eğer 4 senedir bir insanla çalışmak istiyorsanız zaten onun hakkında kötü bir şey söyleyemezsiniz. Ertuğrul Erdoğan iletişime çok açık bir insan. Sadece basketbol ve saha içinde değil saha dışındaki meselelerde de iletişime çok açık. Basketbolla ilgili çok fazla şey biliyor. Onla basketbol konuşmak da çok kolay çünkü bildiği çok şey var."

Sarı-kırmızılı taraftarlara, takımın sahada en iyisini yapacağının sözünü veren Klobucar, sözlerini, taraftarlardan kendilerine destek olmalarını isteyerek tamamladı.

Öte yandan, Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın milli oyuncularından Ege Arar da yeni sezonda çok başarılı olacaklarına inandığını ifade etti. Çok genç ve potansiyelli bir takım kurulduğunu ve bunun kendileri için büyük avantaj olduğunu aktaran Ege, "Taraftarımızla sinerji yakalarsak, bu sene çok başarılı olacağımızı düşünüyorum. Çok iyi bir takım kimyası oluştuğunu düşünüyorum. Geçen seneye göre çok daha iyi işler yapacağımızı söyleyebilirim." değerlendirmesinde bulundu.

Ligde herkesi yenebilecek kapasiteye sahip olduklarını vurgulayan Ege, yabancı oyuncu sayısının düşmesiyle ilgili "Yabancı sayısının düşmesi, Türk basketbolu açısından çok büyük avantaj. Türk oyuncuların görev ve sorumlulukları artacak. Bu, hem milli takım açısından hem de oyuncular açısından pozitif olacak. Bence de böyle olması gerekiyordu." şeklinde konuştu.

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