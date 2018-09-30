Klobucar: "Herkes en iyi lige İspanya'nın sahip olduğunu söylüyor ama..."

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriKlobucar: "Herkes en iyi lige İspanya'nın sahip olduğunu söylüyor ama..."
GeriBasketbol Klobucar: "Herkes en iyi lige İspanya'nın sahip olduğunu söylüyor ama..."
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Basketbol
AA
30.09.2018 - 12:33, Son Güncelleme:

Klobucar: "Herkes en iyi lige İspanya'nın sahip olduğunu söylüyor ama..."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Klobucar: "Herkes en iyi lige İspanya'nın sahip olduğunu söylüyor ama..."

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın yeni transferi Jaka Klobucar, Türkiye'nin basketbolda Avrupa'nın en iyi ligine sahip olduğunu söyledi.

Türkiye'de, kariyerinin 4. sezonunu geçirecek Sloven basketbolcu, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Sezon öncesi 3 yıl forma giydiği İstanbul Büyükşehir Belediyespor'dan Galatasaray'a transfer olan 31 yaşındaki oyuncu, "Türkiye, basketbolda Avrupa'nın en ligine sahip. Herkes en iyi lige İspanya'nın sahip olduğunu söylüyor ama ben öyle düşünmüyorum. Türkiye'de çok fazla iyi takım var. Bu sezon lig daha da ilginç geçecek çünkü hiçbir maçın favorisi yok. Ligi kimin kazanacağı da belli değil." ifadelerini kullandı.

Klobucar, yeni sezon için sabırsızlandığını ve Galatasaray'ın iyi yolda olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Sezon öncesi biz oyuncular için en zor dönem diyebilirim çünkü çok sıkı çalışıyoruz. Onun meyvesini bir an önce toplamak istediğin için de sabırsızlanıyorsun. Şu anda Galatasaray olarak çok iyi yoldayız. Hazırlık dönemini oldukça etkili geçirdik. Milli takımlarda olan bazı arkadaşlarımız aramıza geç katıldı. Onunla ilgili bazı problemler yaşadık ama iyi bir sezon geçireceğimize inanıyorum. Galatasaray her zaman en iyi yeri hedefler. Yeni bir takım olduğumuz için maç maç gitmeli ve hedefi sezon içerisinde belirlemeliyiz."

- "Ertuğrul Erdoğan iletişime çok açık"

Jaka Klobucar, Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın yeni başantrenörü Ertuğrul Erdoğan'ın iletişime çok açık bir antrenör olduğunu dile getirdi.

İstanbul Büyükşehir'de 3 sezon beraber çalıştığı Erdoğan'ın, basketbolu çok iyi bildiğini ifade eden Klobucar, şunları kaydetti:

"Başantrenörümüz hakkında sadece pozitif şeyler söyleyebilirim. Üç yıl birlikte çalıştık, beraber 4. sezonumuza giriyoruz. Eğer 4 senedir bir insanla çalışmak istiyorsanız zaten onun hakkında kötü bir şey söyleyemezsiniz. Ertuğrul Erdoğan iletişime çok açık bir insan. Sadece basketbol ve saha içinde değil saha dışındaki meselelerde de iletişime çok açık. Basketbolla ilgili çok fazla şey biliyor. Onla basketbol konuşmak da çok kolay çünkü bildiği çok şey var."

Sarı-kırmızılı taraftarlara, takımın sahada en iyisini yapacağının sözünü veren Klobucar, sözlerini, taraftarlardan kendilerine destek olmalarını isteyerek tamamladı.

Öte yandan, Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın milli oyuncularından Ege Arar da yeni sezonda çok başarılı olacaklarına inandığını ifade etti. Çok genç ve potansiyelli bir takım kurulduğunu ve bunun kendileri için büyük avantaj olduğunu aktaran Ege, "Taraftarımızla sinerji yakalarsak, bu sene çok başarılı olacağımızı düşünüyorum. Çok iyi bir takım kimyası oluştuğunu düşünüyorum. Geçen seneye göre çok daha iyi işler yapacağımızı söyleyebilirim." değerlendirmesinde bulundu.

Ligde herkesi yenebilecek kapasiteye sahip olduklarını vurgulayan Ege, yabancı oyuncu sayısının düşmesiyle ilgili "Yabancı sayısının düşmesi, Türk basketbolu açısından çok büyük avantaj. Türk oyuncuların görev ve sorumlulukları artacak. Bu, hem milli takım açısından hem de oyuncular açısından pozitif olacak. Bence de böyle olması gerekiyordu." şeklinde konuştu.

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

En Çok Oynanan Bahis
  • 830(L:163,5)Real Madrid - Canarias
    3
    Üstü
    1,70
    2656kez oynandı
Hemen Oyna
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Klobucar: "Herkes en iyi lige İspanya'nın sahip olduğunu söylüyor ama..."

Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa :Yüzüstü bırakmadım

Gerrard'ın ligdeki deplasman kabusu bitecek mi? iddaa'da öne çıkan...

Trabzonspor iç sahada bambaşka!