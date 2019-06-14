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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
AA
14.06.2019 - 12:12, Son Güncelleme:

Klay Thompson'ın sakatlığı ciddi

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Klay Thompson'ın sakatlığı ciddi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Golden State Warriors forması giyen Klay Thompson'ın, sol diz ön çapraz bağında yırtık meydana geldiği açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 114-110 kaybettikleri NBA final serisinin 6. maçında 3. çeyreğin bitimine 2 dakika 22 saniye kala sol dizinden sakatlanarak sahayı terk eden 29 yaşındaki Thompson'ın, ön çapraz bağında yırtık tespit edildi.

Son 5 yılda 3 şampiyonluğu bulunan Warriors'ın yıldız oyuncusu Kevin Durant de serinin 5. karşılaşmasında ciddi bir sakatlık yaşamıştı.

Sağ baldırındaki zorlanma sebebiyle final serisinin ilk 4 maçını kaçıran Durant, 2. periyodun bitimine 9 dakika 46 saniye kala sakatlanarak oyuna devam edememiş ve 30 yaşındaki basketbolcunun sağ aşil tendonunun koptuğu duyurulmuştu.

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