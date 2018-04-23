KKTC Lefkoşe'li Masterler İstanbul'da gol şov yaptı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başarılı Masterler takımı Lefkoşe Batmazoğlu Futbol takımı, önceki gün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri için düzenlenen turnuvadafutbol ve gol şov yaptılar.
Üsküdar Belediyesi tarafından gercekleştirilen organizasyonda Başkan hilmi Türkmen'e teşekkür eden KKTC Lefkoşe Masterler Kulübünün başkanı Kemal Batmazoğlu "İstanbul'da dolu dolu 3 gün geçirdik. Hem boğazda keyifli tur attık hem de Türkiye Masterler şampiyonu Üsküdar Masterler takımı ile maç yaptık. Yorgun olmamıza rağmen rakibimiz karşısında disiplinden taviz vermedik." dedi.KKTC'nin başarılı takımı Batmazoğlu Masterler Kulübüne yönetici Çetin savaş tarafından plaket verildi. Her iki takımın yönetici ve futbolcuları kardeş takım olarak bundan böyle turnuvalarda destek sözü verdiler. Bu arada ünlü Devlet Sanatçısı Hüseyin Köroğlu iki takımın kaptanlarına başarı dileyerek faır play düşüncesi içinde mücadele edilmesini istedi.
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