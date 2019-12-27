KKTC'de görkemli kempo şampiyonası

KKTC Kempo Ülke Temsilciliği 2019 Yılı Faaliyet Programında yer alan ve mücahit komutanlardan merhum sayın Cahit Bozatlı anısına düzenlenen Minikler, Yıldızlar, Gençler, Bay ve Bayan Birinci Kempo Şampiyonası, yoğun bir katılım ile tamamlandı.

Şampiyonaya protokolden KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Turizm Bakanı Ünal Üstel, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Tacoy, UBP Partisi Genel Sekreteri Ersan Saner, Lefke Milletvekili Aytaç Çaluda, Başbakanlık Müşteşarı Suat Yerdener, Spor Dairesi Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Denizdana, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadık, TC Kempo Federasyonu Başkanı Halis Avşar, KKTC Kempo Ülke Temsilcisi Mehmet İngenç ve Bozatlı Ailesi katılırken sporseverler ise tribünleri doldurdu.

Federasyon Başkanı Halis Avşar, konuşmasında şampiyonayı izlemeye gelen KKTC Başbakanı Sayın Ersin Tatar'a teşekkür ederek, "KKTC Kempo Federasyonu'nu federe ettiğiniz için bu branş ve tarih sizi unutmayacak." dedi.

Halis Avşar konuşmasında ayrıca, "21-25 aralık milli mücadele ve şehitler haftası vesilesiyle, canlarını feda eden aziz şehitlerimizi minnet ve şükran duygularıyla anıyoruz" dedi.

Halis Avşar son olarak tüm sporculara tekrar başarılar dileyerek Mehmet İngenç'i tebrik etti ve protokole saygılarını ileterek şampiyonadan ayrılıp ülkeye döndü.