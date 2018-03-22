Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Spor Salonu'nda yapılacak maç, TSİ 21.00'de başlayacak. Sarı-lacivertli ekip, geride kalan 27 maçta 19 galibiyet ve 8 yenilgi alırken Kızılyıldız MTS'nin 11 galibiyet ve 16 mağlubiyeti bulunuyor. Fenerbahçe Doğuş, ligin ilk yarısında yapılan maçta rakibini İstanbul'da 82-56 yenmişti. Öte yandan, THY Avrupa Ligi tarihinde iki takım bu akşam 8. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce yapılan 7 maçta Fenerbahçe'nin 6, Kızılyıldız MTS'nin ise 1 galibiyeti bulunuyor.

Fenerbahçe Doğuş, bu maçı kazanması halinde diğer maçların skorlarına bakılmaksızın Play-off’ta saha avantajına sahip olmayı garantileyecek.

Fenerbahçe, EuroLeague’in son ikili maç haftasına iyi bir başlangıç yaptı. 20 Mart Salı günü 20:45’te Maccabi’yi konuk eden Fenerbahçe Doğuş, karşılaşmayı 87-73 galip bitirerek 19. galibiyetini aldı. Bu sonuçla birlikte Play-off’ta saha avantajını elde etme yolunda büyük avantaj yakalayan Fenerbahçede Marko Guduric 23 sayı (5/6 üç sayı) ile yıldızlaştı. Luigi Datome 16, Kostas Sloukas 12, Jan Vesely ise 11 sayı üretti.

Kızılyıldız Fenerbahçe Doğuş Euroleague maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague 2017-2018 sezonu 28. maçında Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız’a konuk oluyor. 22 Mart Perşembe günü TSİ 21:00’de Aleksandar Nikolic Arena’da oynanacak. Kızılyıldız maçımızı beIN Sports 3’ün yanı sıra beIN Sports Haber de canlı olarak yayınlayacak. Karşılaşmayı Emilio Perez Pizarro (İspanya), Spiros Gkontas (Yunanistan) ve Amit Balak (İsrail) hakem üçlüsü yönetecek.

Obradovic’in öğrencileri, son Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi karşılaşmasında ise Darüşşafaka Basketbol’u 76-69 yendi. Fenerbahçe Doğuş’ta Datome 17, Vesely ve Nunnally ise 11’er sayı üretti. Fenerbahçe, bu sonuçla birlikte 21 hafta sonunda 18 galibiyete ulaşarak, Tofaş’ın bir galibiyet önünde liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe'de, Kızılyıldız maçı öncesinde sakatlık sorunu yaşayan sporcu bulunmuyor.

Kızılyıldız'da son durum

Kızılyıldız, kendisi için tarihi bir sezon olan ve Play-off oynama başarısı gösterdikleri 2015-16 sezonunun ardından 2016-17’ye yavaş bir giriş yaptı. Üç iç saha maçını kaybeden Kızılyıldız, 13 hafta sonunda beş galibiyette kaldı. Ardından Real Madrid ve CSKA’yı evinde; Zalgiris, Baskonia ve Maccabi’yi deplasmanda yenen Kızılyıldız, sezonu şampiyon olarak tamamlayan Fenerbahçe ve Yunanistan’ın güçlü temsilcisi Panathinaikos’u da geçmeyi bildi. Ognjen Kuzmic’in Ocak ayı MVP’si ödülünü aldığı dönemde vites arttıran Kızılyıldız, 24. haftada 14 galibiyetle 5. sıraya kadar yükseldi. Daha sonra oynadığı dört maçta üç yenilgi alan Belgrad ekibi, son haftada Darüşşafaka ile oynadığı mücadeleyi de 78-62 kaybederek 16 galibiyete rağmen Play-off dışında kaldı. Kızılyıldız, Sırbistan Kupası’nı Şubat ayında müzesine götürdükten sonra Adriyatik Ligi finalinde de Cedevita Zagreb’i 3-0 ile süpürerek şampiyon oldu. Kızılyıldız, Sırbistan Ligi’ni de finalde FMP Zeleznik’i süpürerek kazanmayı bildi.

Kızılyıldız, kurulduğu yıl olan 1945’i takip eden 10 yılda, peş peşe lig şampiyonlukları elde etti. 70’li yılların başında itibaren tekrar çıkışa geçen Kızılyıldız, iki lig şampiyonluğu, üç kupa şampiyonluğu ve bir de Saporta Kupası kazandı. 90’lı yıllara kadar durgun bir dönem geçiren kırmızı beyazlılar, 90’lı yıllarda da iki lig şampiyonluğu elde etti.

Aleksandar Nikolic, Ranko Zeravica ve Svetislav Pesic gibi çok önemli koçların görev aldığı Kızılyıldız, Zoran Slavnic, Dejan Tomasevic, Igor Rakocevic, Nemanja Bjelica, Predrag Stojakovic ve Milan Gurovic gibi çok değerli basketbolculara da forma verdi.

2006 ve 2007’de Milan Gurovic önderliğinde Eurocup’ta çeyrek finaller gören Kızılyıldız, 2013-2014 sezonunda ise ilk kez Euroleague’de mücadele etti.

Kızılyıldız, müzesinde 3 Adriyatik Ligi, 3 Sırbistan Ligi, 6 Sırbistan Kupası, 15 Yugoslavya Ligi, 3 Yugoslavya Kupası ve 1 Saporta Kupası şampiyonlukları bulunduruyor.

Kızılyıldız kadrosunda, Fenerbahçe Doğuş ile bir EuroLeague şampiyonluğu ve bir de EuroLeague finali yaşayan Pero Antic bulunuyor. Antrenörlüğünü 1986 doğumlu Dusan Alimpijevic’in yaptığı Kızılyıldız’da guardlar Taylor Rochestie ve Dylan Ennis, iki ve üç numaralı pozisyonları oynayabilen Branko Lazic, Jamed Feldeine ve Ognjen Dobric, forvet oyuncuları Nemanja Dangubic, Marko Keselj, Dejan Davidovac ve Nikola Jovanovic’in yanı sıra uzun oyuncular Milko Bjelica, Mathias Lessort, Alen Omic ve Stefan Jankovic dikkat çekiyor.

Kızılyıldız, bu sezon EuroLeague’de oynadığı 27 maçta 11 galibiyet ve 16 yenilgi aldı. Rakibimiz, çift maç haftasının ilk mücadelesinde deplasmanda Panahtinaikos’a 91-71 yenildi. Kızılyıldız’da bu karşılaşmada Dejan Davidovac 17 sayı ve 5 ribaund, Alen Omic ise 15 sayı ve 7 ribaund üretti.

Kızılyıldız, EuroLeague’de bu sezon elde ettiği iç saha galibiyetleriyle dikkat çekiyor. Rakibimiz evinde Barcelona (90-82), Maccabi (87-84), Zalgiris Kaunas (77-65) ve Olympiacos (89-78) gibi takımlara karşı önemli galibiyetler alırken, Real Madrid’i de deplasmanda 83-87 ile geçmişti.

Sırbistan temsilcisi, mücadele ettiği Adriyatik Ligi’nde ise normal sezonu 19 galibiyet ve 3 yenilgiyle lider bitirdi. Play-off yarı finalinde Mornar ile eşleşen kırmızı beyazlılar, ilk mücadelede rakibini 91-63 yendi. Bu karşılaşmada Kızılyıldız’da Feldeine 23, Bjelica 17, Rochestie ve Omic ise 10’ar sayı buldu. Kızılyıldız’ın bu seriden finale yükselen taraf olması için iki galibiyete daha ihtiyacı var. Adriyatik Ligi Play-off’unun diğer eşleşmesinde ise Buducnost ile Cedevita karşı karşıya geliyor ve bu eşleşmede Buducnost’un 1-0 üstünlüğü bulunuyor.