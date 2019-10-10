Kızılyıldız Fenerbahçe Beko basket maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
THY Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Sırbistan'ın Kızılyıldız takımıyla karşılaşacak. Bu kritik müsabakaya kısa bir süre kala maça ilişkin saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. Peki, Kızılyıldız Fenerbahçe Beko basket maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Fenerbahçe Beko, Sırbistan deplasmanında rakibiyle karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli takım, THY Avrupa Ligi'nin 2. haftasında bu akşam Belgrad'da Kızılyıldız ile karşılaşacak. Sarı-lacivertli ekip sezona deplasmandaki Real Madrid yenilgisiyle başlamıştı. İşte, Kızılyıldız Fenerbahçe Beko basket maçına ilişkin tüm ayrıntılar...
Fenerbahçe Beko ile Kızılyıldız arasındaki müsabaka bu akşam oynanacak. Başkent Belgrad'daki Stark Arena'da oynanacak maç TSİ 20.00'de başlayacak. Mücadele, beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.
Sarı-lacivertli ekip, basketbolda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda, sezona deplasmandaki Real Madrid yenilgisiyle başladı. Kızılyıldız da Fenerbahçe Beko gibi ilk maçta deplasmanda mağlubiyet yaşadı.
AVRUPA'DA 511. MAÇ
Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 511. maçına çıkacak.
Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı 510 karşılaşmada 295 galibiyet elde ederken, 215 yenilgi yaşadı.
Avrupa Ligi'nde ise 308 maça çıkan Fenerbahçe, 184 galibiyet alırken, 124 kez mağlup oldu.
Fenerbahçe ile Kızılyıldız, THY Avrupa Ligi'nde 9. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 8 müsabakada sarı-lacivertlilerin 7-1 üstünlüğü bulunuyor.
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