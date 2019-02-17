Yürekleri dağladı! Acı haberi aldı ama...
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor forması giyen Rashad Muhammed'in kız arkadaşı hayatını kaybetti.
Fransız forvet, acı haberi almasına rağmen, Erzurumspor için çok önemli olan Sivasspor karşılaşmasında "arkadaşlarımı yalnız bırakamam" diyerek kadrodaki yerini aldı.
Ev sahibi BB Erzurumspor, penaltı golüyle öne geçerken futbolcular, Norveç'te yaşayan kız arkadaşını kaybeden Rashad Muhammed'in yanına gidip moral verdi.
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