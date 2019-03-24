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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Sabah
24.03.2019 - 09:06, Son Güncelleme:

Kiyotake’yi al, serveti kap! Beşiktaş

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Kiyotake’yi al, serveti kap! Beşiktaş

Kagawa ile yapılacak uzun vadeli anlaşma ve Kiyotake’nin transferinin Japonya’da forma satışlarını patlatacağı belirtildi. Yönetim ise Tokyo ve Osaka’da Kartal Yuvası açma kararı aldı

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği Uzak Doğu seyahatinin detayları belli oldu. Orman, Japonya'da birçok üst düzey yöneticiyle yaptığı görüşmede aynı tavsiyeyi aldı: "Kagawa Beşiktaş'ta kalıcı olursa, burada çok fazla taraftar kazanırsınız." Ayrıca Orman'a bir de öneri geldi: "Kagawa'nın haricinde bir Japon futbolcu daha transfer ederseniz burada çok daha fazla etki yaratırsınız. Japonya'da en az Kagawa kadar sevilen Hiroshi Kiyotake de sizin aradığınız isim olabilir. Bundesliga ve La Liga tecrübesine sahip. Üstelik milyonlarca hayranı var. İki futbolcu forma satışlarınızı patlatır."

ANİME ANLAŞMASI TAMAM

Fikret Orman'ın Japonya'daki potansiyeli yerinde görmesi beraberinde birçok fikri de getirdi. Siyahbeyazlılar, bu ülkede Kartal Yuvası mağazası açma kararı aldı. Birkaç farklı lokasyonda yer alacak mağazaların, Beşiktaş'ın tanıtımı ve Japon pazarındaki gelişimi açısından önemli olacağı düşünülüyor.

Kiyotake’yi al, serveti kap Beşiktaş

Söz konusu mağazaların ilk etapta Tokyo ve Osaka kentlerinde hizmete girmesi bekleniyor. Bu arada Beşiktaşlı yöneticilerin büyük önem verdiği anime çizgi filmi için anlaşma sağlandığı öğrenildi. Orman'ın Japonya ve Malezya ziyaretleri sonucu yaptığı anlaşmalar önümüzdeki günlerde açıklanacak.

ÜÇ BÖLGEDE OYNAYABİLİYOR

Japonya'nın Cerezo Osaka takımında forma giyen 29 yaşındaki Hiroshi Kiyotake'nin geçmiş kariyerinde Nürnberg, Hannover ve Sevilla kulüpleri de var. 43 kez milli formayı giyen Kiyotake, 10 numara pozisyonu dışında sağ ve sol kanatta da oynayabiliyor.

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