Kış Üniversite Oyunları ne zaman?
29. Kış Üniversite Oyunları'nın başlayacağı tarih, sporseverler tarafından merak ediliyor. Rusya'nın Krasnoyarsk kentinde düzenlenecek oyunlarda Türkiye'yi 14 sporcu temsil edecek. Peki, Kış Üniversite Oyunları ne zaman yapılacak?
Kış Üniversite Oyunları, 2-12 Mart tarihlerinde Rusya'nın Krasnoyarsk kentinde gerçekleştirilecek. 29. Kış Üniversite Oyunları'nda mücadele edecek milli sporcular belli oldu. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
Üniversite Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Türkiye'yi oyunlarda alp disiplini, kayaklı koşu, artistik buz pateni ve kısa mesafe sürat pateni olmak üzere 4 branşta, 9'u erkek toplam 14 sporcu temsil edecek. Bu yıl 29'uncusu düzenlenecek oyunlarda yarışacak milli sporcular şunlar:
Kayaklı koşu: Hamza Dursun, Ömer Ayçiçek, Ayşenur Duman, Zozan Malkaç
Alp disiplini: Nihat Enes Limon, Özlem Çarıkçıoğlu, Kaan Şamgul, Sıla Kara
Kısa mesafe sürat pateni: Davut Tahtacı, Fırat Yardımcı, Fatih Aydem, Tunay Şimşek
Artistik buz pateni: Burak Demirboğa, Sinem Kuyucu
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