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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
21.02.2019 - 09:23, Son Güncelleme:

Kış Üniversite Oyunları ne zaman?

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Kış Üniversite Oyunları ne zaman?

29. Kış Üniversite Oyunları'nın başlayacağı tarih, sporseverler tarafından merak ediliyor. Rusya'nın Krasnoyarsk kentinde düzenlenecek oyunlarda Türkiye'yi 14 sporcu temsil edecek. Peki, Kış Üniversite Oyunları ne zaman yapılacak?

Kış Üniversite Oyunları, 2-12 Mart tarihlerinde Rusya'nın Krasnoyarsk kentinde gerçekleştirilecek. 29. Kış Üniversite Oyunları'nda mücadele edecek milli sporcular belli oldu. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...

Üniversite Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Türkiye'yi oyunlarda alp disiplini, kayaklı koşu, artistik buz pateni ve kısa mesafe sürat pateni olmak üzere 4 branşta, 9'u erkek toplam 14 sporcu temsil edecek. Bu yıl 29'uncusu düzenlenecek oyunlarda yarışacak milli sporcular şunlar:

Kayaklı koşu: Hamza Dursun, Ömer Ayçiçek, Ayşenur Duman, Zozan Malkaç

Alp disiplini: Nihat Enes Limon, Özlem Çarıkçıoğlu, Kaan Şamgul, Sıla Kara

Kısa mesafe sürat pateni: Davut Tahtacı, Fırat Yardımcı, Fatih Aydem, Tunay Şimşek

Artistik buz pateni: Burak Demirboğa, Sinem Kuyucu

 

 

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