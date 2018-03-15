Kış Sezonu-2 turnuvası şampiyonu YouthCrew!
Zula World Cup öncesi son virajda 512 takımın katılımıyla gerçekleşen Zula Kış Sezonu-2 Turnuvası’nın şampiyonun ismi belli oldu.
Zorlu ön eleme mücadelelerinden başarıyla ayrılan en iyi 8 takım, Zocco’s Teras’ta gerçekleşen offline finallerde karşı karşıya geldi.
YouthCrew ve WeMakeTheFuture izleyicilere seyir zevki yüksek bir mücadele sundu. Favela haritasıyla başlayan final serisi, YouthCrew’un baskın oyunuyla sonuçlanırken ikinci harita Düğün Salonu’nda heyecanın bir an olsun eksilmediği bir maç gerçekleşti.
Son raunda kadar giden maçta, WMTF takımı 10-8 galip ayrılarak seriyi son haritaya uzattı. Şampiyon takımı belirleyecek olan Safranbolu haritasında, WeMakeTheFuture takımına karşı 10-7’lik skorla üstünlük sağlayan YouthCrew, üst üste 6. kez şampiyonluk kupasını kaldırmayı başardı.
Zula World Cup elemelerine katılmaya hak kazanan 8 takım:
YouthCREW
WeMakeTheFuture!
GPay`ICE
Elite`e-Sports
SiyahSancak`PeS (ex-PegasuS`ESC)
ToA`E-SportsClub (ex-Heavy-Damage`ESC)
Outlaw`BLACK
Riseof`EvilGeniuses
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