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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerDiğer HaberleriKış Olimpiyatları'nın 3. günü sona erdi
Diğer Kış Olimpiyatları'nın 3. günü sona erdi
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12.02.2018 - 19:56, Son Güncelleme:

Kış Olimpiyatları'nın 3. günü sona erdi

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2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nın 3. günü sona erdi.

Güney Kore'nin PyeongChang kentinde düzenlenen oyunların 3. gününde, 7 branşta madalyalar sahiplerini buldu.

Biatlon kadınlar 10 kilometre takip yarışını, 30 dakika 35.3 saniyede bitiren Alman Laura Dahlmeier, şampiyonluğa ulaştı. Dahlmeier, kadınlarda aynı olimpiyatta hem sprint hem de takipte birincilik elde eden ilk sporcu olarak tarihe geçti. Erkekler 12,5 kilometre takip yarışını ise Fransız Martin Fourcade, 32 dakika 51.7 saniyelik derecesiyle birinci sırada tamamladı.

Sürat pateni bireysel kadınlar 1500 metre yarışında 1 dakika 54.35 saniyeyle birinci olan Hollandalı Ireen Wust, altın madalya elde etti. Kariyerindeki 10. madalyasını kazanan Wust, sürat pateninde olimpiyatların en başarılı sporcusu oldu.

Snowboard kadınlar slopestyle mücadelesinde altın madalyayı, 83 puanla ABD'li Jamie Anderson boynuna taktı. 2014 Soçi Kış Olimpiyatları'nda da bu dalda altın madalyanın sahibi Anderson, snowboard slopestyle kategorisinde iki farklı olimpiyatta altın madalya kazanan ilk kadın sporcu unvanını aldı.
Kayakla atlama bireysel kadınlar normal tepe müsabakasında Norveçli Maren Lundby, 264,6 puanla altın madalyanın sahibi oldu.
Serbest stil kayak erkekler mogul finalini 86,63 puan toplayan Kanadalı Mikael Kingsbury, ilk sırada bitirdi. Artistik buz pateni takımlar serbest programında Kanada, 118,10 puanla altın madalya kazandı.

Rüzgar programı değiştirdi

Yongpyong Alp Merkezi'nde yapılması planlanan ve milli sporcu Özlem Çarıkçıoğlu'nun da mücadele edeceği kadınlar alp disiplini büyük slalom yarışmaları, sert rüzgar nedeniyle 15 Şubat'a ertelendi.

Almanya liderliğini sürdürdü

23. Kış Olimpiyatları'nın 3. günü sonunda 4 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalyası bulunan Almanya, madalya tablosunun zirvesindeki yerini korudu.

Hollanda, 3 altın, ikişer gümüş ve bronz madalyayla 2'nci, Norveç ise 2 altın, 4 gümüş, 3 bronz madalyayla 3. sırada yer aldı.

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