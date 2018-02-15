Kış Olimpiyatları'nda korkunç kaza
Kış Olimpiyatları tüm heyecanıyla devam ederken dün yapılan snowboard yarı finalinde herkesin yüreğini ağzına getiren bir kaza yaşandı.
16 yaşındaki Japon snowboardcu Yuto Totsuka yarı final müsabakaları sırasında yaklaşık 7 metrelik bir yükseklikten yere çakıldı. Rüzgarın da azizliğine uğrayan sporcu korkutucu düşüşün ardından hastaneye kaldırıldı.
Yarışmacılar kazayı şimdiye kadar gördükleri en kötü an olarak nitelendirirken genç sporcunun küçük çaplı kalça hasarıyla kurtulduğu açıklandı.
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