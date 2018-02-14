Kış Olimpiyatları'nda kombine bireysel yarışında altın madalya Almanya'nın!
2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda kuzey kombine bireysel normal tepe 10 kilometre yarışında altın madalyayı Alman Eric Frenzel kazandı.
Güney Kore'nin PyeongChang kentinde düzenlenen oyunların beşinci gününde, kayakla atlama ve kayaklı koşudan oluşan kuzey kombine mücadelesinde Frenzel, 24.51.4'lük derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu.
Japon Akito Watabe 24.56.2 ile gümüş, Avusturyalı Lukas Klapfer ise 25.09.5'lik zamanlamasıyla bronz madalyayı boynuna taktı.
Böylece Frenzel, Rusya'nın Soçi kentindeki 2014 Kış Olimpiyatları'nın ardından bu kategoride üst üste ikinci altın madalyasını elde etti.
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