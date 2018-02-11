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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerDiğer HaberleriKış Olimpiyatları'nda ilk madalya İsveçli sporcuya!
Diğer Kış Olimpiyatları'nda ilk madalya İsveçli sporcuya!
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11.02.2018 - 09:10, Son Güncelleme:

Kış Olimpiyatları'nda ilk madalya İsveçli sporcuya!

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2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nın ilk günü beş dalda yapılan madalya mücadeleleriyle sona erdi.

Güney Kore'nin PyeongChang kentinde düzenlenen oyunlarda ilk madalya mücadelesi, kadınlar kayaklı koşu skiatlon dalında 2x7,5 kilometre yarışında yaşandı.
İsveçli Charlotte Kalla, 40.44.9'luk derecesiyle yarışı ilk sırada tamamlayarak oyunların ilk altın madalyasını kazandı.
Kalla'nın 7.8 saniye gerisinde kalan 37 yaşındaki Norveçli sporcu Marit Bjoergen gümüş, Fin Krista Parmakoski ise bronz madalyanın sahibi oldu.
Kariyerinin 11. olimpiyat madalyasına uzanan Bjoergen, Rus Raisa Smetanina ve İtalyan Stefania Belmondo'yu geçerek oyunlarda en fazla madalya kazanan kadın sporcu olarak tarihe geçti.

- Sürat patenine Hollanda damgası

Kadınlar 3 bin metre sürat pateninde madalyalar Hollandalı sporculara gitti.
Kariyerinde ilk kez kış olimpiyatlarına katılan 28 yaşındaki Carlijn Achtereekte, 3.59.21'lik derecesiyle podyumun zirvesine çıktı.
Achtereekte'nin 0.08 saniye gerisinde kalan son olimpiyat ve dünya şampiyonu Ireen Wust gümüş, 0.81 saniye farkla üçüncü sırada yer alan Antoinette De Jong bronz madalyanın sahibi oldu.

- Almanya'nın "altın yeteneği" Wellinger

Erkekler kayaklı koşu normal tepe bireysel finallerinde altın madalyayı Alman sporcu Andreas Wellinger kazandı.
259,3 puana ulaşan 22 yaşındaki Alman sporcu, Soçi 2014'ün ardından oyunlardaki altın madalya sayısını ikiye çıkarırken, ülkesine 1984 yılından bu yana ilk bireysel altın madalyayı getirdi.
Bu kategoride 249,7 puanla Norveçli Robert Johansson gümüş, Sloven Peter Prevc de 234,3 puanla bronz madalyanın sahibi oldu.
Kariyerinde 8. kez kış olimpiyatlarına katılarak tarihe geçen 45 yaşındaki Japon sporcu Noriaki Kasai ise 213,3 puanla 26. sırada kaldı.

- Güney Kore altın madalya için fazla beklemedi

Oyunlara ev sahipliği yapan Güney Kore, ilk altın madalyasını erkekler kısa kulvar bin 500 metre sürat pateni finallerinde Lim Hyo-Jun'un 2.10.485'lik derecesiyle kazandı.
21 yaşındaki sporcunun gerisinde kalan Hollandalı Sjinkie Knegt gümüş, tarafsız olimpiyat takımının bayrağıyla oyunlarda mücadele eden Rus sporcu Semen Elistratov bronz madalya aldı.

- Dahlmeier'in kariyerindeki ilk altın

Alman biatlet Laura Dahlmeier, kadınlar 7,5 kilometre sprint yarışında 21.06.2'lik derecesiyle olimpiyatlarda ilk kez altın madalya kazandı.
24 yaşındaki sporcuyu 24.2 saniye geriden takip eden Norveçli Marte Olsbu gümüş, Çek Veronika Vitkova ise 21.32 ile bronz madalyanın sahibi oldu.

- Birleşik Kore ilk maçında yenildi

Güney Kore ve Kuzey Koreli sporculardan oluşan kadın buz hokeyi takımı, ilk maçında Soçi 2014'te bronz madalya kazanan İsviçre'ye 8-0 mağlup oldu.
Karşılaşmayı Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong birlikte izledi.

- Almanya ilk günü zirvede tamamladı

Oyunların ilk gününde iki altın madalya kazanan Almanya, madalya tablosunda zirvede yer aldı.
1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalyayla Hollanda'nın ikinci sırayı aldığı tabloda, birer altın madalyaları bulunan Güney Kore ve İsveç üçüncülüğü paylaşıyor. 

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