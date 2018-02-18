Kış Olimpiyatları'nda bir ilk!
2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda yarışan Norveçli serbest stil kayakçı Oystein Braaten, erkekler slopestyle kategorisinde altın madalya kazandı.
Güney Kore'nin PyeongChang kentinde düzenlenen oyunların dokuzuncu gününde, serbest stil kayak branşında erkekler slopestyle finali yapıldı.
Norveçli Oystein Braaten, aldığı 95 puanla kariyerinin ilk olimpiyat şampiyonluğuna ulaştı. Braaten ayrıca Norveç'e, erkekler serbest stil kayakta tarihteki ilk altın madalyasını getirdi.
ABD'li Nick Goepper, 93,6 puanla gümüş, Kanadalı Alex Beaulieu-Marchand ise 92,4 puanla bronz madalya aldı.
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