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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Diğer Kış Olimpiyat Oyunları'nda en çok madalya Norveç'te
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08.02.2018 - 11:41, Son Güncelleme:

Kış Olimpiyat Oyunları'nda en çok madalya Norveç'te

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Güney Kore'nin PyeongChang kentinde 9-25 Şubat'ta 23'üncüsü düzenlenecek Kış Olimpiyat Oyunları öncesi organizasyon tarihinde madalya sayısında Norveç ilk sırada bulunuyor.

Ülkelerine 118 altın, 111 gümüş ve 100 bronz olmak üzere toplam 329 madalya kazandıran sporcuları, Norveç'i zirveye taşıdı.
Norveç'i 96 altın, 102 gümüş ve 84 bronz olmak üzere 282 madalya ile ABD takip ederken, Almanya 78'er altın ile gümüş ve 53 bronz olmak üzere toplam 209 madalyayla üçüncü, eski Sovyetler Birliği 78 altın, 56 gümüş ve 59 bronz olmak üzere toplam 193 madalyayla dördüncü sırada yer alıyor.

45 ÜLKENİN MADALYASI VAR

Bu yıl 23'üncüsü düzenlenecek Kış Olimpiyat Oyunları'nda toplam 45 ülke madalya kazandı.
37 ülke herhangi bir branşta altın madalya kazanırken, 8 ülke elde ettiği gümüş ve bronz madalyalarla bu listeye girdi.
Türkiye'nin ise kış oyunları tarihinde madalyası bulunmuyor.

ALMAN SPORCULAR DAMGA VURDU

Geçirdiği tarihsel süreç nedeniyle madalya tablosunda 4 farklı sıralamada yer alan Alman sporcular, oyunlar tarihine damgasını vurdu.
Günümüz Almanya'sı, 1992 Albertville'deki oyunlardan itibaren son 7 kış olimpiyatında madalya sıralamasında 3 kez birinci ve 4 kez ikinci olup toplam 78 altın madalya ile rakipleri karşısında üstünlüklerini ortaya koydu.

Almanya, 1928, 1932, 1936, 1952, 1992, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010 ve 2014 yıllarındaki olimpiyatlarda toplam 78'er altın ve gümüş, 53 bronz olmak üzere toplam 209 madalya elde etti.
Doğu Almanya 39 altın, 36 gümüş, 35 bronz olmak üzere 110, Batı Almanya 11 altın, 15 gümüş ve 13 bronz olmak üzere 39, Almanya Birleşik Olimpiyat Takımı da 8 altın, 6 gümüş ve 5 bronz olmak üzere olimpiyat tarihinde toplam 19 madalya kazandı.

- MADALYASI BULUNAN ÜLKELERİN SIRASI

Kış Olimpiyat Oyunları'nda madalya alan ülkelerin altın madalya sayılarına göre oluşturduğu sıra ve toplam madalya sayıları şöyle:
Sıra Ülkeler Altın Gümüş Bronz Toplam
1. Norveç 118 111 100 329
2. ABD 96 102 84 282
3. Almanya 78 78 53 209
4. Eski Sovyetler Birliği 78 56 59 193
5. Kanada 62 56 52 170
6. Avusturya 59 78 81 218
7. İsveç 50 40 54 144
8. İsviçre 50 40 48 138
9. Rusya 45 32 34 111
10. Finlandiya 42 62 57 161
11. Almanya (eski Doğu) 39 36 35 110
12. Hollanda 37 38 35 110
13. İtalya 37 34 43 114
14. Fransa 31 31 47 109
15. Güney Kore 26 17 10 53
16. Çin 12 22 19 53
17. Almanya (eski Batı) 11 15 13 39
18. Japonya 10 17 18 45
19. Büyük Britanya 10 4 12 26
20. Birleşik Takım 9 6 8 23
21. Almanya Birleşik Olimpiyat Takımı 8 6 5 19
22. Çekya 7 9 8 24
23. Polonya 6 7 7 20
24. Belarus 6 4 5 15
25. Avustralya 5 3 4 12
26. Hırvatistan 4 6 1 11
27. Estonya 4 2 1 7
28. Eski Çekoslovakya 2 8 15 25
29. Slovenya 2 4 9 15
30. Liechtenstein 2 2 5 9
31. Slovakya 2 2 1 5
32. Ukrayna 2 1 4 7
33. Kazakistan 1 3 3 7
33. Bulgaristan 1 2 3 6
35. Belçika 1 1 3 5
36. İspanya 1 0 1 2
37. Özbekistan 1 0 0 1
38. Letonya 0 4 3 7
39. Yugoslavya 0 3 1 4
40. Macaristan 0 2 4 6
41. Lüksemburg 0 2 0 2
42. Kuzey Kore 0 1 1 2
43. Danimarka 0 1 0 1
43. Yeni Zelanda 0 1 0 1
45. Romanya 0 0 1 1


Not: 20. sıradaki Birleşik Takım, 1992 Abertville Kış Olimpiyatları'nda mücadele eden Rusya, Ukrayna, Kazakistan, Belarus, Özbekistan ve Ermenistan'dan sporcuların oluşturduğu takımın ismidir.

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