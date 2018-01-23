Kış Mevsimi'nin ilk haftasında neler yaşandı?

Bu yıl 9 hafta sürecek League of Legends 2018 Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi sürprizlerle başladı.

1907 Fenerbahçe Espor ve BAUSuperMassive eSports arasındaki TBF 2017 rövanşıyla başlayan mevsimde bu kez rakibini yenmeyi başaran BAUSuperMassive eSports, diğer iki maçı da kazanarak ilk hafta sonunda sıralamanın zirvesine yerleşti.

Takım oyuncularının birbirlerine ve rakiplerine alışmaya çalıştığı ilk hafta, son derece eğlenceli maçlara ve sürpriz sonuçlara sahne oldu. Bu yıl ligin en iyi kadrolarından birini kuran Royal Bandits, HWA GAMING karşısında ezici farkla aldığı sürpriz mağlubiyetin ardından devam eden maçlarda kendini toparlayarak haftayı 2 galibiyetle kapatmayı başardı ve ligin ilk haftasında 2. sıraya yerleşti. Ligin sürpriz takımlarından Galakticos da ilk haftasında harika bir performans ortaya koyarak 2 galibiyetle ikinci sırayı paylaştı.

Daha önce 4 kez TBF şampiyonluğu bulunan Dark Passage.Dominos, geçen yılın TBF Şampiyonu 1907 Fenerbahçe Espor, bir önceki mevsim ligdeki sürpriz yükselişiyle akıllara kazınan Team AURORA, bir mevsimlik aranın ardından tekrar Şampiyonluk Ligi’ne dönen HWA GAMING ve bu yıl yeni adıyla ligde mücadele eden YouthCREW haftayı 1’er galibiyetle kapattı.

Maçlar Twitch ve YouTube Üzerinden Canlı Yayınlanıyor

Mevsimin tüm karşılaşmalarını League of Legends’ın Twitch (http://tr.twitch.tv/riotgamesturkish) ve YouTube (http://www.youtube.com/LoLespor) kanallarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Detaylı Şampiyonluk Ligi 2018 Kış Mevsimi fikstürünü https://tr.lolesports.com/tr/makaleler/sl-2018-kis-mevsimi-fiksturu adresinde bulabilirsiniz.