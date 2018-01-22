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Kış Mevsimi sürprizlerle başladı!

League of Legends Şampiyonluk Ligi 2018 Kış Mevsimi geçtiğimiz senenin TBF rövanşıyla başladı.

Hürriyet Haber
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1907 Fenerbahçe ve BAUSuperMassive arasındaki açılış maçında sarı lacivertliler maça ilk skorla başladı.

Oyun içi görevleri art arda tamamlayan 1907 Fenerbahçe 38. dakikada gerçekleşen Kadim Ejderha savaşını kaybetti ve BAUSuperMassive geri dönmek için bir fırsat ele geçirdi. Baron'un ardından SUP, 49. dakikada maçı bitirmeyi başardı. İlk haftanın ikinci gününde Dark Passage ekibini de mağlup etmeyi başaran SUP bu sonuçla haftaya 2'de 2 yaparak başladı.

Kağıt üstünde şans verilmeyen Team Galakticos ise ilk maçında önce YouthCrew'i ardından Team AURORA'yı yenerek sezona 2'de 2 yaparak başlayan bir diğer ekip oldu.

Ligin yeni ismi Royal Bandits haftanın ilk maçında HWA Gaming'e kaybetti ancak 1907 Fenerbahçe'yi yenerek sezonun ilk galibiyetini aldı. 

Cumartesi ve pazar günü oynanan maçlar sonrası sıralama şu şekilde oluştu;

Kış Mevsimi sürprizlerle başladı

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